Coronavirus: Giammanco “Tutta Italia diventi zona rossa, Paese va messo in quarantena”

“Il Paese va messo in quarantena, la zona rossa dev’essere estesa a tutto lo stivale, non c’è altra soluzione. Bisogna far capire agli italiani che va assolutamente evitato il contatto tra le persone.

In un momento di emergenza, con il rischio che il contagio si propaghi in tutto il Paese facendo collassare il sistema sanitario, non si può contare ancora sulla responsabilità dei singoli. Lo ripeto da due settimane, occorrono misure drastiche. Solo così si potrà contenere il virus” così Gabriella Giammanco, Vicepresidente di Forza Italia in Senato e portavoce azzurra in Sicilia.”Quanto accaduto ieri sera- prosegue- con la diffusione delle bozze del decreto che amplia la zona rossa, è di una gravità inaudita e dimostra la totale inadeguatezza del Governo.

Era chiaro, infatti, che far trapelare la notizia prima ancora che il decreto fosse esecutivo, avrebbe portato a una fuga di massa dalla Lombardia verso il Sud. Si sono così create tante nuove occasioni di contagio, assieme ai fuori sede, infatti, nelle stazioni e nei treni, ha viaggiato il Coronavirus che si sta spostando verso il Meridione, dove le strutture ospedaliere non reggeranno ancora per molto. Al Governo la situazione è, evidentemente, sfuggita di mano. Per questo adesso non c’è più tempo da perdere, bisogna avere il coraggio di sospendere le attività del Paese che, finita l’emergenza, dovrà essere aiutato a rialzarsi con un grande piano Marshall per far ripartire l’economia” conclude Giammanco.

Com. Stam.