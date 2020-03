Assistenti Sociali. 10 posti a Brescia Scadenza imminente

Il Comune di Brescia ha aperto i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico per esami per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di 10 posti di Assistente Sociale (cat. D).

Per partecipare al concorso è necessario essere in possesso dei requisiti ordinari per i concorsi pubblici ed, in particolare, dei seguenti requisiti specifici :

essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea triennale di cui all’ordinamento D.M. 509/99 appartenente alla classe 6 Scienze del Servizio Sociale;

Laurea triennale di cui all’ordinamento D.M. 270/04 appartenente alla classe L-39 Servizio Sociale;

Diploma di Laurea dell’ordinamento previgente alla riforma del D.M. n. 509/99 in Servizio Sociale;

Laurea Specialistica di cui all’ordinamento D.M. 509/99 appartenente alla classe 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;

Laurea Magistrale di cui all’ordinamento D.M. 270/04 appartenente alla classe LM/87 Servizio sociale e politiche sociali;

diploma universitario in servizio sociale di cui all’art. 2 della Legge n. 341/1990 o diploma di assistente sociale abilitante ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 14/1987;

essere iscritti all’Albo professionale degli Assistenti Sociali;

essere in possesso della patente di guida cat. B.



La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica.

Il bando di concorso è scaricabile dalla pagina ufficiale.

La scadenza per l’invio delle candidature è alle ore 24:00 del 16 marzo 2020.

Com. Stam.fonte Informa Giovani