In un posto così l’intervista non poteva prendere una piega migliore, dalla A alla Z ha come protagonista Gigi Miseferi

L’ospite di oggi è Gigi Miseferi artista reggino, tifosissimo della Reggina, portatore di comicità e simpatia che per anni ha portato tanta allegria in giro per l’Italia con Giacomo Battaglia.

U come Umanità, termine che ormai manca nel nostro paese un po’ come la gratitudine, ci guardiamo sempre con sospetto, dobbiamo stare attenti a qualsiasi cosa, da una carezza fatta, ad una parola detta.

V come Viaggio sono un attore ed ho percorsi tanti km il nostro è il paese più bello, dobbiamo ritrovare amor proprio credere in più in noi stessi, perché abbiamo dato un grosso contributo all’umanita … ed anche in questo periodo Forza Italia , credi in te stessa ti rialzerai da sola.

Z come Zero , le chiacchiere stanno a zero più fatti, voglio vivere di speranza e sperare che Tutto andrà bene…

Francesca Proietti Cosimi

Com. Stam.