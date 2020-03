Coronavirus, provvedimenti del Sindaco di Paceco

Il Sindaco di Paceco, Giuseppe Scarcella, visti i recenti decreti governativi riguardanti l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha emesso una ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA, disponendo la chiusura dell’Asilo nido comunale fino al prossimo 15 marzo.

Inoltre, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, il primo cittadino ha predisposto un AVVISO: informa tutta la popolazione del comune di Paceco che sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: a) Sospensione delle manifestazioni, eventi di qualsiasi natura che si svolgono in luoghi privati e pubblici e che coinvolgano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; b) Sospensione degli eventi e delle competizioni sportive da svolgersi in luogo pubblico o privato, consentendo lo svolgimento degli eventi all’interno degli impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o, all’aperto, senza la presenza del pubblico; c) Tutti coloro che praticano sport di base ed, in genere, attività motorie che si svolgono all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro; d) Tutti coloro che accompagnano pazienti non possono permanere nelle sale d’attesa, fatto salvo ogni altra indicazione del personale medico ivi preposto.

Di conseguenza, invita tutta la popolazione del comune di Paceco: e) In generale ad evitare qualsiasi tipo di assembramento che non permetta il mantenimento nei contatti sociali, di una distanza di almeno un metro; f) Le persone anziane o affette da patologie croniche di evitare di allontanarsi dalla propria abitazione, all’infuori dei casi di necessità, evitando luoghi affollati nei quali non sia possibile la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; g) Si invitano tutti gli operatori commerciali ad attenersi alle misure di prevenzione igienico/sanitarie di cui all’allegato 1 al D.P.C.M. 4.3.2020; h) Nelle pubbliche amministrazioni e negli altri locali aperti al pubblico dovranno essere messi a disposizione degli addetti e degli utenti, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani; i) Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data del 4 marzo 2020, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni a rischio, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’ASP , nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o tramite il numero unico dell’emergenza 112 o il numero verde 800458787, appositamente istituito dalla Regione Siciliana.

Il Sindaco Scarcella avverte, infine, che le disposizioni del D.P.C.M. del 4 marzo scorso, hanno effetto fino al 3 aprile 2020, e che la forza pubblica è incaricata di vigilare sull’osservanza delle norme di cui al predetto D.P.C.M.

Nell’avviso, che sarà affisso all’esterno di tutti gli esercizi commerciali e gli uffici, sono riportate anche le misure igienico sanitarie indicate nell’Allegato 1 al D.P.C.M. del 4 marzo, con le seguenti norme comportamentali precauzionali:

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;

c) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

d) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva;

f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

g) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

h) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

i) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

l) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

Com. Stam.