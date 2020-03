“Concorso Aspiranti Giornalisti” Giulio Regeni IV edizione 2020

Nel contesto del Festival itinerante del Giornalismo e della Conoscenza ’dialoghi’, si indice la IV edizione del “Concorso Aspiranti Giornalisti” dedicato alla memoria di Giulio Regeni, che si avvale del patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti FVG e del contributo della LegaCoop FVG, per giovani di età compresa tra i 16 anni e i 28 anni, compiuti all’atto dell’iscrizione, per incentivare all’attività del giornalismo e promuovere l’inserimento nella professione*.

Professione fondamentale di ricerca e divulgazione necessaria all’informazione del cittadino eprocesso imprescindibile per la libertà di ogni individuo, garanzia del rispetto dell’articolo 21 dellaCostituzione Italiana.

I premi messi a disposizione dalla LegaCoop FVG sono:1° € 500,00 – 2° € 300,00 – 3° € 200,00Regolamento

1. i partecipanti, di qualsiasi nazionalità, non devono essere iscritti ad alcun albo dell’Ordine Dei Giornalisti Italiani;

2. i partecipanti dovranno elaborare da 1 a 3 articoli, su una o più tematiche, tra quelle di seguito indicate: cronaca – politica interna ed estera – cultura, spettacolo e sport;

3. gli articoli, inediti e scritti in lingua italiana, dovranno fare riferimento a fatti realmente accaduti;

4. ogni articolo dovrà contare un minimo di 2.700 ed un massimo di 3.000 battute, spazi inclusi;

5. la partecipazione è gratuita e subordinata all’età anagrafica richiesta e all’accettazione del

regolamento;

6. tutti i partecipanti dovranno sottoscrivere la scheda di adesione;

7. per i partecipanti minorenni è richiesta la firma di entrambi i genitori o di un docente sulla scheda di adesione

8. si può partecipare con un massimo di 3 articoli che dovranno pervenire in formato PDF via mail all’indirizzo info@culturaglobale.it, entro le ore 24.00 di sabato 1 agosto 2020, unitamente alla

scheda di partecipazione scaricabile dal sito www.dialoghi.eu;

9. gli studenti delle scuole superiori, che abbiano compiuto l’età richiesta, possono partecipare con testi redatti sia in gruppo che individualmente;

10. gli elaborati dei partecipanti saranno valutati da una Giuria composta da giornalisti professionisti;

11. la valutazione della Giuria è insindacabile e, nel caso la Giuria stessa ritenesse nessun testo meritevole, potrà decidere la non assegnazione dei premi;

12. l’organizzazione si impegna ad interessare le testate giornalistiche affinché uno o più articoli venga inserito in una pubblicazione cartacea o digitale. In tal caso l’autore dovrà concedere il libero utilizzo, pur mantenendo appieno i diritti, dell’articolo;

13. il luogo e la data della cerimonia delle premiazioni, che avverrà nel contesto del Festival ’dialoghi’ nella Regione FVG, verranno resi noti a tutti i partecipanti tramite posta elettronica.

14. non è prevista la possibilità di ex aequo

15. ai primi 3 classificati viene offerta l’ospitalità per 2 persone il giorno delle premiazioni

