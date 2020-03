“6 marzo 2015 – 6 marzo 2020” cinque anni di Terme chiuse

Un presidio simbolico dinanzi la porta dello stabilimento termale, i manifesti scritti a mano a coprire quella porta di legno chiusa da cinque lunghi anni, l’immagine colorata di una torta con 5 candeline, una bottiglia di spumante con l’antica etichetta dell’Acqua Santa di Sciacca: in questo modo il Comitato Civico Patrimonio Termale di Sciacca ha inteso celebrare la quinta ricorrenza (6 marzo 2015 – 6 marzo 2020) della chiusura di tutte le strutture termali di Sciacca da parte della Regione siciliana e festeggiare la pubblicazione dell’Avviso pubblico di gara per l’affidamento in concessione della gestione e valorizzazione del sito termale delle Terme di Sciacca, avvenuta proprio ieri 5 marzo 2020.

Un avviso pubblico di gara – dicono ad una sola voce i portavoce del Comitato Franco Zammuto e Nino Porrello – che rappresenta un risultato concreto al quale non si sarebbe mai arrivati senza la pressione dirompente e il contributo competente sui contenuti del nostro Comitato Civico”.

“Quando all’inizio dello scorso mese di settembre questo Comitato si è spontaneamente costituito – prosegue Nino Porrello – nessuno si occupava della disastrosa situazione del nostro patrimonio termale, né la politica cittadina nè tanto meno la politica e la burocrazia regionale. E noi cittadini assistevamo rassegnati e silenti a questa distruzione della più importante risorsa della città. Poi tutto è cambiato: di terme abbiamo iniziato a discuterne in modo pressante con amministratori comunali, deputati regionali del territorio, direttamente con i dirigenti regionali e con l’assessore Armao in audizione all’ARS, abbiamo attivato diverse interrogazioni parlamentari, grazie alle nostre iniziative il problema terme è diventato di attualità quotidiana sui notiziari delle TV locali e sui giornali on line cittadini e regionali, abbiamo coinvolto in termini di sensibilizzazione tutte le scuole con insegnanti ed alunni e così anche le diverse categorie economiche, l’opinione pubblica si è risvegliata dalla sua rassegnazione e ha mostrato di accogliere in modo forte la proposta di mobilitazione cittadina del 6 marzo poi rinviata causa coronavirus, ma soprattutto siamo scesi sul terreno della competenza e dei contenuti con tutta una serie di proposte concrete che l’avviso di gara, del tutto inaspettato ancora pochi mesi addietro, ha in buona parte recepito”.

“Magari ci saremmo aspettati almeno una parola di riconoscimento ed apprezzamento- osservano gli esponenti del Comitato – da parte dell’amministrazione comunale, alla quale abbiamo con forza aperto e indicato la strada (in primis sulle grotte vaporose di San Calogero), ma la politica evidentemente sa praticare bene l’arte di prendersi i meriti quando le cose vanno per il verso giusto”.

Questo quinto compleanno della questione termale di Sciacca rappresenta per il Comitato Civico solo la prima tappa, positivamente conclusa, del percorso lungo e difficile verso la valorizzazione del patrimonio termale di Sciacca: c’è una procedura pubblica sulla quale occorre vigilare e con scenari di esito ancora incerto, c’è una sensibilizzazione pubblica ancora da approfondire per ritrovare l’antica dignità di città termale, innanzitutto tra le giovani generazioni.

“Il turismo termale italiano ed europeo rappresenta un’importante realtà economica e occupazionale – conclude Nino Porrello – e la nostra città, con il suo preziosissimo e variegato patrimonio termale, deve saper conquistarsi nel tempo uno spazio di primo piano. Noi ci crediamo e continueremo a lottare in questa direzione”.

