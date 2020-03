Affitti brevi-turismo, Celani A.D. Italianway a Bonaccorsi: il Governo accolga richieste settore extra alberghiero o imprese costrette a licenziare

Marco Celani, AD Italianway e portavoce Associazione nazionale Italia Startup: “Il Governo ci sostenga o l’Italia rischia di perdere un patrimonio di competenze specifiche delle piccole e medie imprese difficile da ricostruire. Se gli imprenditori saranno costretti a licenziare per mancanza di alternative il PIL potenziale del settore ancora inespresso (soprattutto a livello fiscale) potrebbe andare perduto per lungo tempo. Il settore extra alberghiero deve essere equiparato all’alberghiero rispetto all’accesso agli ammortizzatori sociali. Pesiamo 2,5 mld in termini di valore delle prenotazioni dirette e circa 10 mld a livello di indotto”.

Milano: Introduzione della cassa integrazione o del FIS (Fondo di Integrazione Salariale) anche per i lavoratori del settore extra alberghiero; accesso al credito facilitato per far fronte alla copertura momentanea dei costi fissi incomprimibili; credito d’imposta per mancati ricavi per perdite superiori al 20% rispetto all’anno precedente; moratoria delle rate di finanziamenti in essere per investimenti e sospensione temporanea adempimenti fiscali: sono alcune delle richieste presentate ufficialmente al Governo da Marco Celani, AD Italianway e portavoce Associazione nazionale “Italia Startup” a nome delle aziende italiane top player del settore extra alberghiero, nell’ambito del tavolo di lavoro sulla crisi del turismo post coronavirus convocato stamane presso il MiBACT alla presenza della Sottosegretaria Bonaccorsi.

Spiega Celani, che nei giorni scorsi ha incontrato riservatamente la Sottosegretaria Bonaccorsi (vedi foto allegata) anche rispetto alla riforma del settore extra alberghiero annunciata dal Governo prima dell’emergenza coronavirus: “Il principale costo dei property manager è il personale. La richiesta è quella di essere equiparati al settore alberghiero per quanto riguarda la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali per un periodo limitato. I property manager non sempre sono identificati con un codice Ateco specifico, spesso risultano essere società di gestione immobiliare, di servizi o agenti immobiliari. Al fine di mantenere la capacità produttiva di tutto il settore che in Italia vale almeno 2,5 miliardi in termini di valore delle prenotazioni dirette, circa 10 miliardi a livello di indotto (imprese di pulizie, manutenzioni, ristorazione, esperienze, cultura, trasporti, travel in generale ecc) e annovera circa 200mila host privati e 20mila operatori professionali, sarebbe opportuno ricomprendere nelle misure di accesso agli ammortizzatori anche le società di servizi ai property manager (ad es pulizie e manutenzioni) che impiegano molto personale, per evitare che si sciolgano e non siano in grado di riprendere l’attività al momento della ripresa. Il FIS non è sufficiente. È necessario uno strumento con dotazione finanziaria. Il Governo ci sostenga o l’Italia rischia di perdere un patrimonio di competenze specifiche delle piccole e medie imprese difficile da ricostruire. Se gli imprenditori saranno costretti a licenziare per mancanza di alternative il PIL potenziale del settore ancora inespresso (soprattutto a livello fiscale) potrebbe andare perduto per lungo tempo”.

ph Marco Celani, AD Italianway, e Lorenza Bonaccorsi, Sottosegretaria di Stato al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo