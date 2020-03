Primo corso di formazione contro lo spreco alimentare

L’iniziativa rientra nell’ambito del Progetto “Cuore Generoso”, finalizzato al recupero e alla redistribuzione, in sicurezza, dei prodotti ortofrutticoli donati dagli operatori del Mercato Generale di Catania.

Catania – Si è svolto ieri, presso l’aula formazione del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania, il primo incontro formativo sulla sicurezza alimentare destinato ai volontari delle associazioni aderenti al Progetto “Cuore Generoso”, finalizzato al recupero e alla redistribuzione, in sicurezza, dei prodotti ortofrutticoli donati dagli operatori del Mercato Generale di Catania.

Il corso, organizzato dal SIAN (Servizio igiene alimenti e nutrizione) dell’Azienda sanitaria catanese, diretto dalla dr.ssa Elena Alonzo, è il primo di una serie di appuntamenti formativi.

Sono intervenuti, per l’occasione, la dott.ssa Daniela Scuderi (in rappresentanza della Città Metropolitana di Catania) e il dott. Gaetano Giuseppe Russo (coordinatore azioni “Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti” per l’Assessorato Regionale – Dipartimento Acque e Rifiuti).

Le attività formative, di questo primo incontro, sono state curate dalla dr.ssa Alonzo e dal dott. Giovanni Duplicato, tecnico della prevenzione del SIAN, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Gadda, in tema di applicazione delle corrette procedure igienico-sanitarie per garantire che la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli ai consumatori finali avvenga in sicurezza e nel rispetto di quanto previsto dai Manuali di buone prassi operative per il recupero delle eccedenze alimentari.

Erano presenti: il presidente e i volontari della Fondazione “Ebbene”, volontari delle Associazioni onlus “Banco Alimentare”, “Comunità di Sant’Egidio” e “Locanda del Samaritano”

Il Progetto “Cuore generoso”, avviato il 23 novembre 2019, in occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, vede la partecipazione della Regione Siciliana, della Città metropolitana, del Comune e dell’Asp di Catania, della Società Consortile Mercati Agro-Alimentari Sicilia, del Centro di Servizio per il Volontariato Etneo, e degli Enti del Terzo Settore (“Banco Alimentare Sicilia onlus”, “Comunità di Sant’Egidio”, “Circolo Don Luigi Sturzo”, “Caritas Diocesana Catania”, “Locanda del Samaritano”).

