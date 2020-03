Sabrina Figuccia: “chiarezza sui gravi episodi che ci portano indietro al sacco di Palermo”

“Gli ultimi episodi su cui forze dell’ordine e magistratura stanno ancora indagando, ci consegnano uno spaccato a dir poco desolante, che costringe letteralmente il cittadino ad una totale perdita di fiducia nelle istituzioni e in chi le rappresenta”.

Lo afferma Sabrina Figuccia, consigliere comunale dell’Udc di Palermo, che prosegue: “Questo significa che oggi più che mai occorre un sussulto di dignità, che faccia scollare dalla poltrona chi vi siede da troppo tempo. Il sindaco Orlando non può semplicemente affermare di non saperne nulla. Noi siamo garantisti e abbiamo il dovere di credergli, ma al professore Orlando oggi chiediamo di agire concretamente a tutela dell’immagine di Palermo, il cui nome non merita di essere oggetto delle più orribili notizie di cronaca, che ci riportano ai tempi del sacco di Palermo. Tempi in cui io non ero neppure nata, ma lui si.

Queste notizie, che si allargano a macchia d’olio, in questi giorni sembrano riguardare persino scelte apparentemente banali, come un trasferimento da un ufficio ad un altro. Tutto questo, se fosse riscontrato dai magistrati, significherebbe che ad essere tristemente protagonisti non sono solo i singoli, ma un intero sistema, da cui, chi non è coinvolto deve immediatamente prendere le distanze, contribuendo, laddove possibile, a fare chiarezza”.

Com. Stam.