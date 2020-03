Borse di studio per ragazze laureate con la Japanese Association of University Women

L’Associazione giapponese delle donne universitarie (JAUW) promuove due borse internazionali riservate alle donne per il 2020.

Obiettivo di questo programma è consentire a promettenti ricercatrici/laureate in qualsiasi campo di trascorrere un periodo di residenza in un’università o istituto di ricerca in Giappone.Il programma finanzierà un massimo di 2 borsiste, ciascuna sostenuta con un importo compreso tra 500.000 e 1.000.000 di Yen per sostenere le spese di trasporto da e per il Giappone e il costo del soggiorno in Giappone.Il periodo di permanenza in Giappone è da 4 a 6 mesi tra ottobre 2020 e marzo 2021.Il programma non può essere esteso in nessun caso.Le partecipanti devono possedere i seguenti requisiti:

essere donne non giapponesi di età inferiore ai 45 anni

vivere fuori dal Giappone al momento della domanda

essere in possesso di un Master o titolo accademico superiore

devono identificare un istituto / università in Giappone dove condurre ricerche

prima di presentare domanda devono aver contattato e ottenuto il consenso di un host presso l’istituto / università identificato.

JAUW non fornirà alcun aiuto in merito.

Copia del bando e guida all’application form sul sito ufficiale.

Scadenza: 31 marzo 2020.

Com. Stam. fonte Informa Giovani