Regolamento decentramento urbano a Catania, nota dei presidenti dei sei municipi

L’approvazione del regolamento per il decentramento urbano, avvenuto lo scorso novembre, ha rappresentato, sotto molti aspetti, una svolta epocale in quanto ha trasformato le circoscrizioni catanesi in municipi.

Regolamento atteso da anni che è certamente molto ambizioso e richiede una poderosa riorganizzazione dell’attuale macchina amministrativa. Oggi i sei presidenti dei suddetti municipi riservano molte aspettative verso quelle deleghe e quelle autonomie che però, ancora adesso, non sono diventate operative. Per queste ragioni chiediamo al Sindaco, all’assessore al ramo e alla direzione al Decentramento di avviare i provvedimenti attuativi per un regolamento atteso da molti anni. Contestualmente serve un maggiore coinvolgimento dei municipi con la politica cittadina cominciando proprio con la convocazione della prima consulta dei presidenti: cosa mai avvenuta finora. Una presa di posizione, questa, ferma ma che non vuole assolutamente sfociare nella polemica. Al contrario i presidenti ribadiscono la necessità di un’autonomia reale per quelle che sono i “front office” della cittadinanza e che ogni giorno ricevono migliaia di utenti per servizi e necessità di ogni tipo.

Il presidente del IV municipio Catania Erio Buceti

Com. Stam,