Focus sulle nuove agevolazioni a favore delle imprese innovative e a sostegno dello sfruttamento di marchi e brevetti

Roma Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato la informativa periodica “Finanza Aziendale”, uno strumento incentrato sulle iniziative del Consiglio Nazionale per approfondire gli aspetti correlati agli strumenti di finanza tradizionale e agevolata. Tre i gruppi di lavoro impegnati, uno sulle tematiche del Wealth planning, allo scopo di elaborare procedure, format e check-list che possano assistere il commercialista nel suo ruolo di supporto al cliente in questa complessa attività. Un altro invece è dedicato alla pianificazione finanziaria e al rating, cui verrà dedicata una pubblicazione editoriale, la cui distribuzione inizierà a breve. Infine in seguito alla effettiva realizzazione della Brexit, le attività del gruppo di lavoro dedicato all’argomento stanno per essere finalizzate in un documento che definisca le principali conseguenze di tale evento, soprattutto per le imprese (aspetti societari, fiscali, finanziari, export). Completa l’Informativa la sezione “Novità” che raccoglie le notizie attinenti ad alcuni recenti provvedimenti contenuti nella Legge di Bilancio per il 2020, soprattutto in tema di finanza agevolata, nel cui ambito, di recente, stanno trovando attuazione pratica alcune importanti misure di sostegno alle imprese.

Attenzione puntata sulle nuove agevolazioni “Smart&Start Italia”: con la Legge di Bilancio per il 2020, è stata modificata la disciplina relativa a uno dei principali strumenti a sostegno della creazione e dello sviluppo di imprese innovative la cui dotazione finanziaria è pari a 90 milioni. Le agevolazioni sono costituite, generalmente, da un finanziamento agevolato a copertura dell’80% dei costi ammissibili, il cui periodo di ammortamento è salito a 10 anni. In seguito alle ultime modifiche, tale percentuale può essere elevata al 90% nei casi in cui la società richiedente sia interamente costituita da donne e/o da giovani di età non superiore a 35 anni, o preveda la presenza di almeno un esperto con titolo di dottore di ricerca (o equivalente) conseguito da non più di 6 anni e impegnato stabilmente all’estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio. Per le startup ubicate nelle Regioni del Sud, l’importo del finanziamento da rimborsare è pari al 70%, mentre il restante 30% non dovrà essere restituito e costituirà, di fatto un contributo a fondo perduto. Un approfondimento è dedicato al tema delle agevolazioni a sostegno dello sfruttamento dei marchi e brevetti. Sono stati infatti recentemente attivati nuovi strumenti e rifinanziate misure già esistenti a supporto dello sfruttamento di innovazioni e invenzioni. In particolare, il MISE ha pubblicato diversi bandi per la valorizzazione di brevetti, marchi, disegni e per il trasferimento tecnologico delle attività di ricerca e sviluppo, che possono beneficiare di una dotazione finanziaria di circa 50 milioni di euro. Attraverso il Bando Disegni+, il MISE mette a disposizione delle PMI circa 13 milioni per la valorizzazione sui mercati nazionali e internazionali di disegni e modelli registrati a decorrere dal 1° gennaio 2018. Altra opportunità per le micro, piccole e medie imprese, è rappresentata dal Bando Marchi+, che prevede incentivi per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla registrazione di marchi europei e marchi internazionali, con una dotazione finanziaria di 3,5 milioni. La misura finanzia le spese e le tasse di deposito relative alla registrazione presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) e EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale).

Tra gli altri temi analizzati dall’informativa, la modifica degli incentivi per gli investimenti in beni strumentali e per il piano “Industria 4.0”, e le novità dei finanziamenti di “Resto al Sud”, l’incentivo che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno e nelle aree del Centro Italia colpite dai terremoti del 2016 e 2017 – ai comuni del cratere sismico nelle regioni Lazio, Marche e Umbria, nonché agli under 46 e ai professionisti. Conclude il documento un focus sul nuovo fondo “Cresci al Sud” stanziato per rafforzare e ampliare il tessuto economico del Mezzogiorno, e sui nuovi finanziamenti garantiti dal Fondo Europeo per gli Investimenti.

L’informativa integrale è disponibile online sul sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti (www.fondazionenazionalecommercialisti.it).

Com. Stam.