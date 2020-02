Palermo Dehors. Zacco “Norme utili al rilancio attività produttive in tutta la città”

“Esprimo apprezzamento nei confronti di tutti i gruppi politici per avere lavorato in sinergia alle modifiche del regolamento per il rilascio del suolo pubblico, anche ai gruppi che hanno in fase conclusiva deciso di non votare l’atto.

Abbiamo approvato norme necessarie per il rilancio delle attività produttive della città di Palermo, che danno regole certe in tempi certi, offrendo la possibilità di usufruire del suolo pubblico anche nelle periferie della città, evitando penalizzazioni di attività, nel rispetto delle regole, del Decoro urbano, e della vivibilità dei residenti. Mi dispiace che oggi qualcuno chieda la rivolta delle associazioni di categoria, diffondendo la notizia che questo regolamento penalizzerebbe alcune parti della città. Non è assolutamente vero, in maniera Democratica e condivisa si èstabilito di dare alcune regole sulle pedonalizzazione temporanee, evitando che gli imprenditori facciano un investimento a rischio e dando la possibilità all’amministrazione Attiva di regolarizzare in maniera definitiva la pedonalizzazione attraverso gli strumenti dipianificazione così come previsti dalla legge, garantendo comunque il suolo pubblico alle attività che lo hanno ottenuto. Ringrazio il presidente del Consiglio che ha seguito la regia dei lavori e tutti i consiglieri che hanno attivamente contribuito.”Lo dichiara il presidente della Commissione Consiliare per Sviluppo economico e attività produttive, Ottavio Zacco, in merito all’approvazione del regolamento sui dehors.

Com. Stam.