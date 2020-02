A Palermo la 1° assemblea internazionale del Global Committee for the Rule of Law

Il Diritto alla Conoscenza ovvero il diritto alla verità. Attivisti ed esperti di diritti umani da tutto il mondo saranno a Palermo, il 29 febbraio e il 1° marzo prossimi, per discutere di quella che sta diventando una delle maggiori emergenze per la nostra democrazia, ovvero la libertà di pensiero e di decisione consapevole.

In un’epoca in cui il dibattito pubblico e politico delle società occidentali si riduce sempre più alle questioni d’effetto, senza far partecipare i cittadini alle decisioni rilevanti, il Global Committee for the Rule of Law (GCRL) si riunisce per la prima volta in sessione plenaria, nella prestigiosa sede del Parlamento Sicilano, il più antico del mondo, per individuare ed illustrare le esigenze ed i nodi da sciogliere per giungere a consolidare i valori democratici nella nuova società. In particolare, come si può combattere la cultura della segretezza che si insinua nelle istituzioni e come si possono rendere consapevoli e responsabili i cittadini delle scelte più importanti delle nazioni, senza che queste intacchino la vita e la libertà di ognuno di noi? Se il mondo globale e digitalizzato vuole conservare la democrazia e la libertà tutti i cittadini devono partecipare al dibattito pubblico che precede le decisioni più rilevanti.

Ad organizzare questo primo meeting internazionale il The Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights, con il sostegno del GCRL, della Fondazione Luigi Einaudi e del Partito Radicale

I lavori avranno inizio inizio sabato 29 febbraio alle ore 10:00 nella Sala Gialla dell’Ars. A fare gli onori di casa Gianfranco Miccichè, Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Armao, Vicepresidente della Regione Siciliana, e Roberto Lagalla, Assessore all’Istruzione e alla Formazione Professionale della Regione Siciliana

La prima sessione dei lavori, dopo i saluti iniziali, sarà moderata da Matteo Angioli, segretario del GCRL e vedrà protagonisti l’Ambasciatore Giulio Terzi di Santagata, Presidente del GCRL e già Ministro degli Esteri; l’avvocato Ezechia Paolo Reale, Segretario Generale del The Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights; l’On. Maurizio Turco, Segretario del Partito Radicale; l’avvocato Giuseppe Benedetto, Presidente della Fondazione Luigi Einaudi; l’On. Roberto Rampi, Senatore della Repubblica Italiana; l’On. Alessandro Battilocchio, Deputato della Repubblica Italiana

Nel pomeriggio avrà luogo una tavola rotonda – moderata da Laura Harth, coordinatrice del Comitato Scientifico del GCRL – alla quale parteciperanno ospiti illustri, tra i quali il ministro della Giustizia del Niger Marou Amadou, la senatrice Ingrid Betancourt, già candidata alle elezioni presidenziali in Colombia, l’attivista cambogiano Sam Rainsy, leader dell’opposizione nel paese e Bakhtiar Amin, già Ministro per i Diritti Umani in Iraq.

Parteciperanno ai lavori, dei quali si allega il programma completo:

➢ Marou Amadou, Ministro della Giustizia, Niger

➢ Bakhtiar Amin, già Ministro per i Diritti Umani, Iraq

➢ Armando Armas, Presidente della Commissione Affari Esteri dell’Assemblea Nazionale, Venezuela

➢ Norman Baker, già Viceministro degli Interni, Regno Unito

➢ Ingrid Betancourt, già Senatore, Colombia/Francia

➢ Penelope Faulkner, Vicepresidente di Action for Democracy in Vietnam.

➢ Michel Korinman, Professore di geopolitica alla Sorbona, Francia

➢ Sir Ahmed Ghozali, già Primo Ministro, Algeria

➢ Sam Rainsy, leader dell’opposizione, Cambogia

➢ Najima Thay Thay Rhozali, già Ministro dell’Istruzione, Marocco

➢ Paul Strauss, Senatore ombra dello stato di Washington DC, USA

➢ Saumura Tioulong, già Deputata al Parlamento cambogiano, Cambogia

➢ Vo Van Ai, Presidente di Action for Democracy in Vietnam

➢ Thubten Wangchen, Membro del Parlamento Tibetano in esilio, Spagna

➢ Jianli Yang, Presidente di Citizens Initiatives for China, USA

Com. Stam.