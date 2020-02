“Scendi in piazza per le Terme” rinvio manifestazione civica del 6 marzo

Il direttivo del Comitato Civico Patrimonio Termale ha preso la decisione di rinviare a data futura la giornata di mobilitazione cittadina “il 6 marzo scendi in piazza per le Terme!“, per rispetto delle direttive istituzionali che consigliano di evitare manifestazioni pubbliche caratterizzate da ampio coinvolgimento di collettività nell’attuale situazione di emergenza pubblica a causa di “coronavirus”.

E‘ una decisione sofferta ma anche un segnale concreto di responsabilità sociale, perché non possiamo in tale contesto ignorare che la partecipazione al previsto corteo cittadino di migliaia di persone e delle scuole di ogni ordine e grado potrebbe essere in contrasto con le ragionevoli esigenze di prevenzione e tutela della salute dei nostri concittadini.

Riteniamo tuttavia che il grandissimo lavoro organizzativo sin qui svolto, oltre ad aver già prodotto risultati molto importanti in termini di sensibilizzazione civica su una questione vitale per lo sviluppo futuro della città quale quella termale, possa comunque costituire un validissimo presupposto per il miglior svolgimento della manifestazione stessa nella nuova data che andrà ad essere definita non appena sarà rientrata o ridimensionata l’attuale situazione di emergenza epidemiologica”.

Il Comitato Civico Patrimonio Termale non farà tuttavia trascorrere inosservata la data del 6 marzo 2020, quinta ricorrenza della chiusura delle Terme di Sciacca.

E’ stata infatti decisa un’azione di significativo valore simbolico: durante la giornata del 6 Marzo il gazebo del Comitato Civico sarà montato davanti la porta chiusa dello stabilimento termale, a simboleggiare una città di Sciacca indignata e che vuole rialzare la testa per dire NO alla perdita e alla distruzione del suo patrimonio termale.

Nel gazebo saranno presenti gli esponenti dello stesso Comitato Civico, a disposizione di ogni singolo cittadino che voglia ricevere informazioni sull’azione svolta dal Comitato e su ogni possibile aspetto della problematica termale di Sciacca.

Com. Stam.