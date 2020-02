Presentata Umbertata 2020 nel III municipio di Catania

Un filo diretto per unire la valorizzazione del territorio con la socializzazione della gente. Tutto questo l’Umbertata. L’evento, che quest’anno giunge alla IX edizione, è stato presentato presso i locali del municipio di “Borgo-Sanzio” a Catania.

Una conferenza dei servizi in cui sono intervenuti il parroco della chiesa “Crocifisso dei Miracoli” Padre Narciso Sunda e la rappresentante del comitato organizzativo festeggiamenti “Umbertata” avvocato Claudia Ferrara. “Si tratta di un appuntamento che abbiamo sposato sin dal primo momento in cui è stato chiesto il nostro coinvolgimento- afferma il presidente del III municipio Paolo Ferrara- l’intero consiglio vuole collaborare in ogni modo possibile per attivare quel circolo virtuoso necessario a creare aggregazione e valorizzare l’intero tessuto sano della nostra circoscrizione. In particolare- prosegue Ferrara- ci faremo portatori, presso gli uffici competenti, della proposta di Padre Narciso e del comitato per i festeggiamenti di far istallare una “Casa dell’Acqua” in via Umberto”. L’Umbertata vedrà come sempre la collaborazione di circa 70 associazioni con spettacoli musicali e di intrattenimento. L’intera zona diventerà pedonale ed accoglierà un palco per i concerti.

Il Presidente Paolo Ferrara

Com. Stam.