Moda e sostenibilità, dall’UE premi da 50.000 euro per chi reinventa la moda Scadenza imminente

C’è tempo fino al 4 marzo per partecipare al concorso europeo per l’innovazione sociale lanciato dalla Commissione europea per l’edizione 2020. Il tema quest’anno è “Reimmaginare la moda: cambiare comportamenti per una moda sostenibile”.

Scopo dell’iniziativa è indirizzare il settore della moda ed il suo impatto sociale nella direzione di una maggiore sostenibilità, contribuendo a creare nuovi prodotti, servizi, processi e modelli di business innovativi.Il concorso è rivolto a partecipanti provenienti da tutti gli Stati membri dell’UE e dai paesi associati a Horizon 2020. Le proposte dovranno rientrare in uno dei seguenti campi: sostenibilità di usi e consumi (attraverso l’estensione del ciclo di vita dei prodotti di moda, riutilizzo, riciclaggio e condivisione); soluzioni per una produzione sostenibile (a rifiuti zero, con utilizzo di materie prime alternative e nuove tecniche che si rifanno all’artigianato – ad esempio); soluzioni per riutilizzo e smaltimento dei prodotti, quando non più utilizzabili, rispettosi dell’ambiente.L’obiettivo del concorso è migliorare l’impatto ambientale e sociale dell’industria della moda. Le idee presentate dovranno contribuire a rendere più sostenibili la produzione, l’utilizzo e trattamento dei prodotti di moda al termine del ciclo di vita.Ai tre vincitori che formuleranno le idee migliori saranno assegnati premi di 50.000 euro.Per maggiori informazioni cliccare qui

Com. Stam. fonte Informa Giovani