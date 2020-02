Hitachi Rail Pistoia, Ugl:”Con il 33,10% è primo sindacato”

“Grande affermazione Ugl alle elezioni della Hitachi Rail di Pistoia, dove si attesta nel collegio operai primo sindacato riuscendo ad eleggere con la propria lista 2 RSU e 1 Rls.

Grande soddisfazione in un sito Hitachi Rail S.p.A. di Pistoia (prima Hitachi Rail Italy S.p.A.) società per azioni italiana che opera nella produzione e commercializzazione di materiale rotabile con sede e stabilimenti anche a Napoli e Reggio Calabria, di proprietà dell’azienda giapponese Hitachi: con la lista dei suoi candidati per il rinnovo delle rappresentanze sindacali, si vede gratificata dalla fiducia e consenso dei lavoratori che con il loro voto hanno permesso all’Ugl Metalmeccanici di aggiudicarsi con il 33,10 % 2 Rsu e 1 Rls mentre, nel sito di Reggio Calabria l’o.s. si attesta secondo sindacato mantenendo saldo il riferimento del trend positivo che la vede crescere in modo esponenziale in quasi tutti i siti metalmeccanici”.

E’ quanto fa sapere il segretario provinciale dell’Ugl metalmeccanici di Pistoia, Tiziano Fabbri per il quale, “questo risultato è un successo straordinario che fa anche da spartiacque nelle consultazioni democratiche dei lavoratori nel settore delle industrie nel territorio Pistoiese”.

“È stata premiata la linea responsabile e concreta Ugl, i lavoratori non si fanno più ingannare dalle chiacchiere ideologizzate di chi insegue nelle fabbriche e sul territorio obiettivi politici. Chiedono solo risposte ai loro problemi – aggiunge con soddisfazione il segretario dell’unione territoriale del lavoro, Antonio Vittoria: la nostra linea sindacale premia il lavoro di squadra e la lista Ugl sostenuta dai colleghi con l’ampia fiducia così permettono alla nostra o.s. di raggiungere di fatto un risultato storico”.

“Come fa un sindacato come la Ugl, che da anni persegue una linea riformatrice chiara, salvaguardando il lavoro e i salari con accordi innovativi e partecipativi nel sito di Pistoia Hitachi Rail, eccellenza per la produzione di treni tra cui i freccia rossa, siamo i primi tra gli operai. La Federazione nazionale – aggiunge il segretario nazionale Ugl metalmeccanici, Antonio Spera – è soddisfatta per il risultato conseguito e ringrazia tutti i candidati, le lavoratrice e i lavoratori che hanno sostenuto le nostre liste. L’Utl e l’Ugl metalmeccanici di Pistoia raccolgono giorno dopo giorno i frutti di mesi di intenso lavoro – conclude Spera – dove alla Hitachi Rail vince ancora una squadra che si contraddistingue per la coesione, l’umiltà e, l’organizzazione e soprattutto vincono gli operai che con la loro fiducia hanno potuto eleggere in un impresa non facile 2 Rsu ed 1 Rls Ugl”.

