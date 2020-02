LARA FACCO P&C EVENTI SOSPESI E RINVIATI 25 febbraio – 1 marzo 2020

OGR – Officine Grandi Riparazioni, Torino

DANCING IS WHAT WE MAKE OF

FALLING 2

MY BODIES

Video meets performance @OGR Torino

fino al 20 marzo 2020

OGR Torino | DUOMO

Corso Castelfidardo 22, Torino

L’appuntamento con lo screening video e la performance di PATRICK STAFF previsto per venerdì 28 febbraio è stato rinviato a data da destinarsi.

Le OGR rimarranno chiuse fino a domenica 1 marzo inclusa.

Le OGR – Officine Grandi Riparazioni di Torino presentano MY BODIES, la seconda edizione del progetto Dancing is what we make of falling, a cura di Valentina Lacinio e Samuele Piazza.

Con questa seconda edizione, le OGR proseguono la ricerca iniziata nel 2018 sulle relazioni tra video e performance, con un format sperimentale che unisce screening, performance e conferenze: una mostra di video che si susseguono sullo stesso schermo e cinque appuntamenti serali (tutti i venerdì a partire dal 21 febbraio e fino al 20 marzo) in cui viene presentato un nuovo video legato a un evento performativo pensato per gli spazi delle OGR.

Dancing is what we make of falling nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di discussione condiviso sui temi dell’alterità e delle responsabilità dell’arte contemporanea nella creazione di immaginari alternativi.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sulla chiusura temporanea delle OGR e sulle attività:

www.ogrtorino.it