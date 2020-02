Sicurezza e decoro per via Casagrande,via Merlino e via Ballo nel IV municipio di Catania

I residenti ed i commercianti nel quartiere di Cibali attendono da tempo risposte adeguate in merito ai piani di lavoro per migliorare la vivibilità e la sicurezza in tre importanti arterie come via Casagrande, via Merlino e via Ballo. Per queste ragioni il presidente di “Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo” Erio Buceti ha già inviato le dovute segnalazioni agli organi competenti.

“Non vogliamo nessuno stravolgimento dell’attuale piano del traffico- spiega Buceti- al contrario, in questa zona, servono piccoli ma determinanti accorgimenti e lavori per rendere più sicura una parte di Cibali sempre molto trafficata perchè collega il quartiere alla circonvallazione. Già in precedenza, dopo mie opportune richieste, un privato, raccogliendo le segnalazioni, ha fatto potare gli alberi che ricadevano nella sua proprietà. Un’opera resasi necessaria visto che il fogliame delle piante rendeva praticamente impossibile l’utilizzo di un ampio tratto di marciapiedi in via Merlino. Oggi stiamo dando seguito alle varie attività già avviate nell’ottica di un pieno coinvolgimento delle parrocchie, delle associazioni e dei comitati cittadini per il nostro progetto di rilancio del IV municipio di Catania”. Idee e piani di sviluppo con via Casagrande, via Merlino e via Ballo caratterizzate da scuole, parrocchie ed attività commerciali che richiamano una grossa utenza. “Nelle scorse settimane- prosegue Buceti- abbiamo effettuato una serie di incontri, fortemente voluti dal sottoscritto, con gli scout ed i rappresentanti delle istituzioni sociali per portare avanti un progetto di ulteriore rilancio della vicina piazza Santa Maria Ausiliatrice. Per farlo ho intenzione di coinvolgere anche le parrocchie del quartiere”.

Il presidente del IV municipio Erio Buceti

Com. Stam.