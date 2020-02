Prendono il via domani a Marsala i sette Venerdì in onore di Maria Santissima Addolorata

Da domani, venerdì 21 febbraio 2020, avranno inizio a Marsala, i “7 Venerdì in onore di Maria Santissima Addolorata”.

Nel Santuario che sorge in pieno centro storico i fedeli potranno partecipare alla Celebrazione Eucaristica, alla via Crucis e assistere alla Catechesi. Il programma, predisposto dal rettore Padre Mariano Narciso, prevede per ogni Venerdì di Quaresima ( eccezion fatta per domani pomeriggio) alle ore 9 la Santa Messa, alle 9,30 la recita del Santo Rosario, alle ore 10,00 la Santa Messa con riflessione a cura di Don Filippo Romano. Nel pomeriggio, alle ore 17,30 la via Crucis e alle 18,30 la catechesi che quest’anno sarà tenuta da Padre Giuseppe Ponte, già vicario diocesano e arciprete di Marsala. Limitatamente a domani il programma pomeridiano subirà una variazione per la concomitanza con le iniziative dell’Anno Tommasiano che si celebra in Chiesa Madre. Nell’occasione, peraltro, i Confrati dell’Addolorata celebreranno il loro “Giubileo”. Il programma prevede alle ore 17,30 in Santuario la recita del Rosario dell’Addolorata, alle 17,45 la Catechesi di Padre Ponte. Al termine il trasferimento in Chiesa Madre per la partecipazione alla Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, monsignor Domenico Mogavero. Durante il periodo quaresimale che precede la Pasqua del Confrate (3 aprile) e la Processione del Cristo Morto e della Madonna Addolorata (Venerdì Santo – 10 aprile) le Comunità o i gruppi parrocchiali possono organizzare, sia di giorno che dopo cena, dei pellegrinaggi penitenziali. Ancora, coloro i quali volessero entrare a far parte della Confraternita di Maria Santissima Addolorata possono chiedere informazioni o presentare la loro candidatura presso la segreteria del Santuario.

Com. Stam.