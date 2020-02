Eredi vittime dell’amianto: rifinanziato il fondo

Entro il 2 marzo le istanze per richiedere la prestazione. 1453 i casi di miesotelioma segnalati in Sicilia tra il 1993 e il 2015

“La legge 157/2019 ha rifinanziato anche per gli anni 2019 e 2020 il Fondo per le vittime dell’amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate, per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali; la dotazione del Fondo è stata confermata in euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020″, lo dice Michelangelo Ingrassia, Presidente uscente del Comitato Consultivo Provinciale Inail di Palermo e attualmente componente dell’Organismo in rappresentanza della Uil.

Le procedure e modalità di accesso al Fondo e per l’erogazione delle prestazioni in favore degli eredi di vittime dell’amianto sono esplicate nella Circolare n. 4 del 7 febbraio 2020 emanata dalla Direzione Generale dell’Inail e pubblicata sul sito dell’Istituto. Le domande volte ad ottenere le prestazioni erogate dal Fondo devono essere presentate entro il 2 marzo 2020.

“Il numero dei casi di mesotelioma segnalati in Sicilia tra il 1993 e il 2015 è pari a 1453”, dichiara Ingrassia citando il VI Rapporto del Registro Nazionale dei Mesoteliomi pubblicato dall’Inail. “Ritengo che il Fondo vada ulteriormente dotato di risorse ed esteso a tutte le categorie di lavoratori vittime dell’amianto e a tal fine”, conclude Ingrassia, “non appena saranno eletti gli Organi del Comitato, presenterò tutte le interrogazioni necessarie per conoscere l’entità del grave fenomeno a Palermo e in Sicilia e per verificare se vi sono altre categorie di lavoratori che possano essere destinatarie delle medesime prestazioni”.