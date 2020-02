Coordinatori di campi di volontariato. InformaGiovani cerca 8 collaboratori

Hai già avuto esperienze di volontariato? Vorresti coordinare un progetto internazionale in Italia o all’estero? Ti stiamo cercando!

L’associazione InformaGiovani, ente di coordinamento di un network europeo di organizzazioni giovanili che si occupano di volontariato e mobilità internazionale, educazione non formale ed informazione giovanile, sta selezionando n. 8 persone (di cui 5 siciliane) per il coordinamento dei campi di volontariato internazionali per maggiorenni e minorenni che si svolgeranno in Italia (in Sicilia ed in altre regioni di Italia), in Francia e Canada nel corso dell’estate 2020. COSA FANNO I COORDINATORI?I coordinatori lavorano insieme agli altri partecipanti alle attività, ma hanno una responsabilità extra poiché devono aiutare il gruppo internazionale nell’organizzazione interna: motivare il gruppo, organizzare gli incarichi domestici (pulizie, cucinare, etc.) organizzare il tempo libero. Ciascun progetto prevede un coordinatore ed un referente per le attività di lavoro. TIPICHE RESPONSABILITA’

Contattare l’organizzazione ospitante per ricevere informazioni sul luogo ospitante;

Contattare i volontari stranieri prima delle attività e supportarli in ciò che concerne la preparazione

Durante il progetto, aiutare i volontari nel lavoro, e motivarli, essere presenti e disponibili 24/h per gestire le dinamiche giornaliere e le eventuali situazioni di emergenza;

Aiutare i volontari ad organizzare le attività nel tempo libero/eventuali escursioni;

Essere responsabile della logistica e dell’amministrazione del budget per il vitto

Essere in grado di gestire eventuali conflitti

CHI CERCHIAMO?

La posizione richiede una pregressa esperienza personale nella partecipazione o conduzione di campi di volontariato e/o gestione di gruppi di minorenni. Per questo motivo, le persone ricercate sono fra coloro i quali hanno già partecipato a campi di volontariato od attività simili, in Italia o all’estero, e con documentata esperienza nel lavoro con gruppi di giovani maggiorenni e/o minorenni, come per esempio:

Ex coordinatori di progetti per minorenni con esperienza specifica nella gestione di gruppi di adolescenti (15-17 anni)

Ex coordinatori, o ex volontari di progetti per maggiorenni con esperienza nella gestione di gruppi internazionali

Persone motivate, con esperienza alle spalle e in cerca di una opportunità per migliorare le proprie competenze nella gestione di gruppi internazionali e nella organizzazione di attività

Persone interessate a lavorare in un ambiente internazionale e multiculturale

Persone interessate alle tematiche ambientali, come interventi per la protezione di riserve naturali

Persone con una buona conoscenza della lingua inglese

IMPORTANTE: Le persone selezionate per il coordinamento dei progetti per i minorenni, dovranno partecipare obbligatoriamente ad un corso di formazione per “camp leader” che si terrà in Francia dal 23 al 29 marzo. (La formazione prevede la copertura dei costi di vitto e alloggio, e quelle di viaggio fino ad un determinato massimale).

Le persone selezionate per il coordinamento degli altri progetti dovranno invece partecipare ad un corso di formazione per “camp leader” che si terrà a maggio in Sicilia. (La formazione prevede la copertura dei costi di vitto e alloggio, e quelle di viaggio fino ad un determinato massimale).

Alcune delle ATTIVITA’ nelle quali potranno essere coinvolti i coordinatori

– Italia, Palermo (luglio) – campo di volontariato età 18+

– Italia, Sicilia, Polizzi Generosa (luglio) – campo di volontariato per minorenni età 15-17

– Italia, Geraci Siculo (luglio) – campo di volontariato età 18+

– Italia, RNO, Isola delle Femmine (luglio e agosto) – campo di volontariato età 18+

– Francia, (luglio/agosto) campo di volontariato per minorenni età 15-17

– Italia, RNO, il Biviere di Gela (luglio e agosto) – campo di volontariato età 18+

– Canada, (luglio/agosto) campo di volontariato per minorenni età 15-17 (richiesto il certificato primo soccorso, conoscenza lingua francese)

– Italia, Pitigliano (agosto/settembre) – campo di volontariato età 18+

– Italia, Roccatederighi (settembre) – campo di volontariato età 16-35

– Italia, Sicilia, Scuola Waldorf (settembre) – campo di volontariato età 18+

REQUISITI PER CANDIDARSI

Considerando l’età dei volontari nei progetti di volontariato, l’offerta è rivolta a giovani:

di età compresa fra 23 e 30 anni

con precedenti esperienze di partecipazione in campi di volontariato (come volontario partecipante e/o coordinatore) in Italia e all’estero.

con precedenti esperienze nella gestione di gruppi per minorenni (età 15-17)

con conoscenza della lingua inglese (livello minimo B2)

possessori di patente di guida (B) ed esperienza nella guida. L’esperienza nel condurre un veicolo minivan (9 posti) è apprezzata.

residenti in Italia

aventi disponibilità a prendere parte ad un corso di formazione per camp leader (come indicato sopra)

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Coloro che supereranno positivamente il colloquio saranno assunti per il periodo da luglio a metà settembre con un contratto di prestazione autonoma occasionale. Il compenso netto sarà commisurato al numero e alla durata delle attività che verranno coordinate (€200, per un impegno minimo di dodici giorni; €500 per venti giorni e €800 per un mese). Ciascun campo ha una durata variabile fra 10 e 16 giorni, oltre due di attività preparatorie (legate alla logistica, supporto/conoscenza pre-partenza, etc) che verranno svolte in collaborazione con i volontari e lo staff di IG.

COME CANDIDARSI

Per candidarsi è necessario inviare all’indirizzo info@campidivolontariato.net il proprio CV avendo cura di rendere esplicito l’anno di nascita, eventuali documenti aggiuntivi per dimostrare le esperienze pregresse nel lavoro con gruppi di adolescenti e/o maggiorenni, ed una lettera di motivazione in inglese, entro il 27/02/2020.

I candidati pre-selezionati, saranno contattati per una intervista conoscitiva in presenza o su Skype entro il 15/03/2020.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’indirizzo info@campidivolontariato.net o al 393.9629434

Com. Stam. fonte Informa Giovani