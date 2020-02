Fiera Milano: MICAM, il salone internazionale della calzatura, chiude con una leggera flessione (-5%)

Grande interesse degli operatori e della stampa internazionale per MICAM Americas in programma dal 17 al 19 agosto 2020 al Convention Center di Las Vegas

Milano 19 febbraio 2020 Si è chiusa oggi a Fiera Milano la ottantanovesima edizione di MICAM, il Salone Internazionale della calzatura promosso da Assocalzaturifici. La manifestazione ha registrato una leggera flessione (-5%) degli operatori che nei quattro giorni di rassegna hanno potuto scoprire le proposte dei 1205 espositori presenti (628 italiani e 577 stranieri).

Per Siro Badon, Presidente MICAM e Assocalzaturifici: “Si conferma la contrazione preventivata. Abbiamo registrato un calo dei buyer asiatici e un rallentamento dei visitatori inglesi dovuto alle difficoltà nei trasporti, generate per i primi dall’emergenza sanitaria e per i secondi dai fenomeni metereologici. Si aggiunge inoltre una leggera flessione degli operatori tedeschi che stanno vivendo una non facile congiuntura economica. Uno scenario cui fa da contraltare una crescita dei buyer dalla Russia e dall’area Csi grazie anche al supporto dell’ICE. Abbiamo avuto buyer e visitatori di alto profilo interessati realmente alle novità e innovazioni di prodotto presentate dai nostri espositori, in particolare le collezioni italiane di grande qualità”.

“Sempre più la moda italiana fa sistema, – sottolinea Tommaso Cancellara A.D di MICAM-, e la concomitanza di MICAM con una pluralità di rassegne fieristiche che anticipano la Fashion Week aumenta le opportunità professionali dei buyer internazionali che possono in soli dieci giorni scoprire a Milano il meglio del made in Italy”.

Il comparto calzaturiero ha segnato nel 2019 una crescita dell’export (+6,8% a valore pari alla cifra record di oltre dieci miliardi di euro) e del saldo commerciale (+10,3%) a fronte di una frenata della produzione (-3,1% in quantità).

Tra le novità che hanno riscosso gradimento ed interesse del pubblico, MICAM X, l’area che ha raccolto le proposte più innovative e tecnologiche. Un ricco calendario di seminari e sfilate ha presentato agli operatori le nuove tendenze di mercato, tra correnti di stile, ricerca dei materiali, sostenibilità e futuro del retail.

La sostenibilità sociale e ambientale è stato uno dei temi chiave al centro di altre iniziative di successo quali The Garden, spazio dedicato al rispetto per l’ambiente e iKids Square che ha ospitato le Wonder Doll. Bamboline limited edition realizzate dall’artista Allison Hoffmann, sold out nei primi giorni di rassegna, il cui ricavato della vendita è stato devoluto per la raccolta fondi per i progetti di istruzione elementare in Malawi realizzati da Humana People to People Italia.

Fari puntati sul mondo della calzatura sportiva e outdoor con Players District, area dinamica caratterizzata da performance di professionisti dell’intrattenimento freestyle. Ha suscitato inoltre l’attenzione dei visitatori lo spazio degli Emerging Designers che ha presentato le creazioni di 12 giovani nuovi stilisti selezionati da una giuria di esperti e Italian Footwear Start Up a cura di ICE e Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e in collaborazione con Suitex International che ha selezionato otto aziende.

Grande interesse degli operatori e della stampa internazionale per l’annuncio della prima edizione di MICAM Americas in programma dal 17 al 19 agosto 2020 al Convention Center di Las Vegas. La rassegna, creata in partnership con Informa Markets, prende il posto di FN Platform come il più grande evento dedicato alla calzatura negli USA e sarà un nuovo punto di incontro per la comunità mondiale del calzaturiero.

Prossima edizione di MICAM dal 20 al 23 settembre 2020 a Fiera Milano per presentare le collezioni P/E 2021.

