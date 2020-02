“Zio Pippo” al Carnevale del Toy Park

Giuseppe Taranto, meglio noto come “Zio Pippo”, storico animatore dell’estate mondellana da oltre cinquant’anni, e conduttore di varie trasmissioni radiofoniche per piccoli, anche quest’anno sarà presente al “Paradiso dei Bimbi”, ovvero il Toy Park, su invito di Andrea Carbocci (nella foto con Pippo Taranto), patron del mega parco divertimenti di Via Galileo Galilei, per assegnare il “Coriandolo d’Oro” al costume più bello ed originale tra le numerose mascherine che venerdì 21 febbraio, dalle ore 16:00 alle 19:30, saranno presenti al “Carneval Baby”, allestito per tutti i piccoli ospiti.

Dopo le giostre, i balli, il trucca bimbii, il corteo delle mascotte e altri giochi comici, avrà luogo la sfilata delle mascherine organizzata dall’inesauribile Zio Pippo per “Caffè Monachello” (da sempre suo sponsor, ndr), per ricordare lo slogan come ama sempre ripetere l’intrattenitore nei suoi numerosi giochi in occasione dell’Estate Mondellana: “sulla spiaggia di Mondello anche il bimbo che non fa il monello, potrà gustare il “Caffè Monachello!”

Franco Verruso

CS