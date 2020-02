Sabrina Figuccia: “Amap, dopo i rincari ingiustificati adesso l’obbligo dell’autodenuncia”

“Cornuti e mazziati. Dopo aver subito i rincari dell’acqua, i palermitani adesso devono fare i conti con l’obbligo dell’autodenuncia, dovranno cioè comunare all’Amap il numero dei componenti della propria famiglia, pena ulteriori salassi finanziari”.

Lo afferma Sabrina Figuccia, consigliere comunale dell’Udc di Palermo, che prosegue: “Oltre alla comunicazione dell’innalzamento delle tariffe e degli arretrati da pagare, tutti gli utenti dell’Amap hanno ricevuto un’altra bella rogna: entro il prossimo 31 marzo, infatti, dovranno far sapere all’azienda da quante persone è composta la propria famiglia. Una bella gatta da pelare, soprattutto per i più anziani, molti dei quali sicuramente non hanno molta dimestichezza con computer ed internet, ma anche per gli amministratori di condominio, che così dovranno passare a setaccio casa per casa per chiedere: “Scusi, in quanti siete?”.

Ma, i cervelloni di via Volturno non avrebbero fatto prima a collegarsi con l’anagrafe comunale e verificare famiglia per famiglia? Evidentemente, era troppo difficile fare un clik. Meglio mettere in ambasce un’intera città. Complimenti”.

Com. Stam.