Alla Milano Fashion Week l’inaugurazione di Milena Andrade: protagonista il jeans

Milano – Martedì 18 febbraio dalle ore 19.00 il brand Milena Andrade inaugurerà la Milano Fashion Week.

In occasione di questo esclusivo evento sarà presentata la Capsule Collection del marchio che oggi sta facendo la storia nel mondo del Jeans.

Dallo storico pantalone, capo simbolo del brand, oggi l’evoluzione è proiettata al denim couture, proponendo quindi nuovi capi che nascono da innovative visioni.

Milena Andrade è stata la prima a lanciare, anni fa, il jeans dal taglio push-up, imitato da molti brand e oggi, nella sua nuova fase di sviluppo imprenditoriale, si rinnova lanciando dei capi unici pensati non solo per le donne ma anche per gli uomini, che saranno in vendita in Italia e all’estero.

L’evento prevede l’invito di una selezionata cerchia di persone, stampa, personaggi televisivi, modelle, volti noti, fotografi e videomaker.

Il tutto sarà colorato e arricchito da un fiume di bollicine blu jeans create appositamente e in modo esclusivo per il brand, da una nota azienda vinicola di Asti.

La designer sarà ovviamente con il suo staff: il cocktail party è anche un’occasione per parlare di possibili partnership commerciali.

Il brand, per il terzo anno consecutivo, lancia anche il format “Concept Store” a Porto Cervo, Londra e Milano dove la moda si unisce all’arte e al design, in un contesto allegro ma elegante allo stesso tempo.

L’evento del 18 febbraio si terrà presso la Casa Bergomi: la location, storico punto vendita delle migliori marchi di ottica, è messa a disposizione dalla proprietà grazie alla sinergia e alla collaborazione nata con la stilista.

Durante la serata nello schermo in vetrina su Largo Foppa, saranno mostrati gli scatti le immagini dei testimonial del brand.

La collezione si ispira al Giappone, alla sua perfezione, al rispetto che è un tassello fondamentale nella cultura di quel popolo.

Il mondo cambia e ci dobbiamo adattare come l’acqua che prende la forma del contenitore: siamo tutti uguali nella nostra diversità e dobbiamo vivere ogni giorno il nostro tempo.

Il nome della capsule “Miwako” è anche il nome di una dolce e nobile donna Giapponese amica di Milena; i dettagli e le rifiniture sono curati in modo magistrale, cuciti da esperte mani secondo i dettami dell’alta sartoria nei laboratori di Milano, con materiali rigorosamente made in Italy.

Linee morbide, confort, bellezza: elementi che raccontano la personalità di chi li indossa, perfetti sia per lui, sia per lei. Kimoni, pantaloni, abiti, camicie: look unisex per nuove ed esclusive tendenze.

Com. Stam.