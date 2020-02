Gli aeroporti più romantici: quali offrono più tempo nella zona Kiss & Fly?

Il giorno degli innamorati è proprio dietro l’angolo, KAYAK.it ha controllato il tempo che i viaggiatori hanno a disposizione nelle aree di “Kiss and Fly” in Italia e in alcune delle città più romantiche del mondo

Milano, 10 febbraio 2020 – Gli innamorati lontani sono l’8 per cento degli italiani, ovvero quasi quattro milioni di persone, soprattutto giovani con meno di 30 anni (28,4%). Una distanza che non sembra penalizzare la durata delle relazioni, dato che la longevità media di queste coppie supera i sette anni. Un momento fondamentale delle relazioni a distanza sono i baci d’addio negli aeroporti: con San Valentino alle porte, il motore di ricerca KAYAK.it ha deciso di verificare quali aeroporti in Italia e in Europa offrono più tempo per i saluti d’amore e ha preparato una classifica degli aeroporti più romantici.

La classifica italiana

Gli aeroporti italiani sono abbastanza disponibili con le coppie: la maggior parte garantisce una media di almeno 10 minuti per gli addii, con ben dieci degli aeroporti più importanti sopra o uguale a 15 minuti. L’aeroporto più romantico in assoluto è quello di Lamezia Terme, con 30 minuti a disposizione per i saluti nel parking per le soste brevi, ma anche Milano Linate e Napoli sono generosi e guadagnano il podio del romanticismo con 20 minuti per l’area Kiss & Fly. Verona, la città di Romeo e Giulietta, offre solo 10 minuti agli innamorati, mentre Firenze, Catania, Roma Fiumicino e Ciampino, Palermo, Bari e Brindisi sono sopra la media con 15 minuti. Tutti i principali aeroporti italiani offrono del tempo per gli ultimi baci, mentre all’estero molti aeroporti non dispongono di una zona dedicata, posizionando l’Italia tra i paesi più romantici per quanto riguarda le aree Kiss & Fly.

Gli aeroporti più romantici nel mondo

L’Italia non si smentisce e tra i Paesi europei è quello con gli aeroporti più inclini al romanticismo, ma nel mondo c’è chi fa molto meglio. Ci sono aeroporti, infatti, che offrono agli innamorati ben 60 minuti nelle aree Kiss & Fly: tra questi l’insospettabile Stoccarda (STR), nel parking per soste brevi. Altri aeroporti offrono 30 minuti: tra gli altri Ibiza, Città del Capo, Tokyo Haneda e Kuala Lumpur. La città considerata come il simbolo del romanticismo, Parigi, è invece meno generosa con i suoi visitatori innamorati, offrendo solo 10 minuti sia a Charles De Gaulle (CDG) che a Orly (ORY), mentre Beauvais sale a 20 minuti. Il pragmatismo tedesco si concretizza anche negli aeroporti di Berlino, con 5 minuti a Schönefeld (SXF) e solo 3 minuti a Tegel (TXL). Per ragioni di sicurezza, in molti aeroporti britannici e americani non esiste un’area Kiss & Go: Heathrow e Gatwick a Londra, JFK di New York, ma anche Miami, Las Vegas, Orlando, non sono fatti per gli addii. Sorprendentemente, nessun ultimo bacio è concesso anche in alcuni aeroporti di un paese “caliente” come la Spagna: Malaga, Siviglia e Girona non offrono ai viaggiatori tempo gratuito per salutarsi. Viceversa, alcune città nordiche e “fredde” come Copenaghen, Reykjavik, Oslo e Helsinki permettono di salutarsi dai 7 ai 15 minuti; l’unica eccezione è Stoccolma che ha un approccio più algido, con zero minuti per gli addii.

Aeroporto Minuti Kiss & Go Dettagli Lamezia Terme SUF 30 Parcheggio sosta breve P2 Milano Linate LIN 20 P2 Executive Napoli Capodichino NAP 20 Parcheggio sosta breve P2 Roma Fiumicino FCO 15 Parcheggio Kiss&Go Roma Ciampino CIA 15 Parcheggio sosta breve Palermo Falcone e Borsellino PMO 15 Parcheggio sosta breve Bari Palese BRI 15 Parcheggio sosta breve Brindisi Casale BDS 15 Parcheggio sosta breve Firenze Amerigo Vespucci FLR 15 Parcheggio sosta breve Catania Fontanarossa CTA 15 Parcheggio P3 Bergamo Orio Al Serio BGY 10 Parcheggio P1 Venezia Marco Polo VCE 10 Parcheggio sosta breve Bologna G.Marconi BLQ 10 Kiss and Fly Milano Malpensa MXP 10 Area 10 minuti Treviso A. Canova TSF 10 Parcheggio sosta breve Pisa Galileo Galilei PSA 10 Parcheggio sosta breve Cagliari Elmas CAG 10 Kiss and Fly Torino Sandro Pertini TRN 10 Kiss and Ride Verona Valerio Catullo VRN 10 Stop and Go

Note di redazione:

Le informazioni sulle relazioni a distanza sono state trovate nel report Istat https://www.istat.it/it/files//2018/07/2007_8.pdf.

Com. Stam.fonte KAYAK.it

KAYAK.it

KAYAK aiuta milioni di persone in tutto il mondo a scegliere le migliori opzioni per i propri viaggi. In qualità di motore di ricerca di viaggio leader nel mondo, effettua ricerche su altri siti per mostrare ai viaggiatori le informazioni di cui hanno bisogno per trovare i migliori voli, hotel, auto a noleggio e pacchetti vacanza.

KAYAK fa parte del Booking Holdings Inc (NASDAQ: BKNG).

Per ulteriori informazioni, visita il sito www.KAYAK.it.