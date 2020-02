Neve a misura di famiglia nell’area vacanze sci & malghe Rio Pusteria: sulle piste di Gitschberg Jochtal arriva Happy Family Festiva

Sabato 15 febbraio, il comprensorio sciistico Gitschberg Jochtal diventa palcoscenico di una grande festa formato famiglia:

Happy Family Festival porta sulle piste di Rio Pusteria intrattenimento per adulti e attività dedicate ai bambini per liberare la creatività anche sulla neve. Un’occasione speciale per scoprire un paradiso innevato dell’Alto Adige dove proprio i bambini sono gli ospiti più attesi.

Rio Pusteria (BZ), 10 gennaio 2020 – Piste soleggiate e a misura di bambino, parchi giochi sulla neve, scuole di sci certificate, una simpatica mascotte Gimmy e un Cavaliere sempre disponibili a dispensare consigli e sorrisi: l’area vacanze sci & malghe Rio Pusteria è il luogo ideale per trascorrere una settimana bianca con tutta la famiglia. E il 15 febbraio, tra le piste del comprensorio Gitschberg-Jochtal, arriva Happy Family Festival, un evento dedicato a bambini e adulti per vivere emozionanti esperienze sulla neve.

Tra la Valle Isarco e la Val Pusteria, la neve è garanzia di divertimento per tutti i membri della famiglia. Nell’area vacanze sci & malghe Rio Pusteria, infatti, è possibile trovare attività, servizi e percorsi adatti anche ai bambini e pensati appositamente per le loro esigenze. Dalle due scuole sci certificate di Gitschberg e Valles-Jochtal, che vantano insegnanti qualificati in ambito pedagogico, ai tre parchi giochi sulla neve: lo Zwergele Winterwelt di Maranza, il Kinderwelt all’arrivo della cabinovia Nesselbahn e il Gimmy Park Fun Ride di Valles, dove scoprire tappeti magici, scivoli, piste tubing, divertenti aree giochi attrezzate e tanti strumenti didattici per imparare a sciare divertendosi. Itinerari da favola suggeriscono curiose escursioni sulla neve adatte a tutta la famiglia, tra boschi, punti panoramici, accoglienti rifugi e malghe in cui assaporare i prodotti tipici altoatesini. Inoltre, non mancano fantastiche discese sullo slittino, come la pista dell’Alpe di Rodengo-Luson, e 55 km di piste servite da 15 moderni impianti di risalita: ampie e ben soleggiate, si rivelano perfette e sicure anche per i più piccoli sciatori in erba. È in questo paradiso a misura di famiglia che sabato 15 febbraio si svolge Happy Family Festival, una giornata che porta sulle piste di Rio Pusteria un’imperdibile atmosfera di festa. Dalle 8.30 del mattino fino al tramonto, musica e animazione coinvolgono l’intero comprensorio sciistico: il Cavaliere, l’affascinante sciatore di talento e in frac che assiste gli ospiti dando consigli, indicazioni e aiuto pratico, intratterrà gli adulti tenendo alto il livello di allegria. Per i bambini, invece, Happy Family Festival riserva animazione e giochi nonché un angolo dedicato al “face painting” per liberare la creatività con originali trucchi e disegni tra la neve.

Divertimento all’aria aperta, relax, buongusto e tanti servizi dedicati anche ai più piccoli ospiti: questi i segreti per trascorrere una vacanza in famiglia nell’area vacanze sci & malghe Rio Pusteria, dove ogni momento può diventare speciale per condividere magiche avventure tra i più bei panorami dell’Alto Adige.

www.smstudiopress.it/it/news/dettagli/happy-family-festival-una-festa-per-la-famiglia-sulle-piste-di-rio-pusteria.html

