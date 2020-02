Incontro a Milano il 15 febbraio organizzato da Rifondazione Comunista. Sabato 15 febbraio alla Camera del Lavoro di Milano Rifondazione Comunista organizza la giornata di discussione “Dal Forum Alternative al Congresso della Sinistra Europea. Uno sguardo in Europa”. Sarà presente Heinz Bierbaum, presidente della Sinistra Europea e dirigente di Die Linke.

Milano, 10 febbraio 2020 – Dove va la Sinistra in Europa? Se ne discute sabato 15 febbraio alla camera del Lavoro di Milano in una giornata di approfondimento e dibattito organizzata dalla Federazione di Milano di Rifondazione Comunista. Moltissimi gli ospiti italiani e internazionali che si alterneranno al microfono nella sala Buozzi della storica sede della CGIL, in una giornata che prenderà il via alle 10.00 per concludersi alle 19.00. Tra i relatori saranno presenti il neo eletto Presidente della Sinistra Europea Heinz Bierbaum, Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Prc e Massimo Bonini segretario della Camera del Lavoro di Milano.

Due i panel tematici previsti. Il primo, “Il pianeta va a fuoco la democrazia anche”, si svolgerà la mattina e vuol essere un ragionamento che passa dall’emergenza del cambiamento climatico fino ad arrivare allo strapotere delle multinazionali che dettano le agende ai governi. Nel pomeriggio si parlerà dei profondi cambiamenti in atto nel vecchio continente: “Costruiamo alternativa in Europa” non è solo uno slogan ma una necessità per ascoltare le voci delle donne, dei lavoratori e delle lavoratrici, delle persone migranti, mettendo finalmente a tacere le urla dei sovranisti, nostrani ed europei.

“Con questa iniziativa vogliamo rilanciare il ruolo oggi più che mai necessario della Sinistra Europea – dichiara Matteo Prencipe segretario della Federazione di Milano del PRC – confrontandoci sulle esperienze che arrivano da altri paesi che hanno visto la crescita e l’affermazione di formazioni come Die Linke o Unidas Podemos. Ci serve avere una visione sovranazionale di ciò che accade e rafforzare le alleanze che già esistono”.

https://www.facebook.com/events/2446956145555457/

Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea, federazione di Milano

PROGAMMA DELLA GIORNATA

APERTURA E INTRODUZIONE:

MATTEO PRENCIPE, segretario provinciale PRC Milano

PRIMA SESSIONE: 10-13

IL PIANETA VA A FUOCO, LA DEMOCRAZIA ANCHE.

Elena Mazzoni, responsabile nazionale ambiente PRC

Francesco Paniè, Associazione Terra!/Campagna Stop TTIP Italia

Luciano della Vecchia, Direttore di TAMAT Ong

Massimo Bonini, Segretario Camera del Lavoro di Milano

Modera: Marco Schiaffino, giornalista

13-14 PAUSA PRANZO

SECONDA SESSIONE

14-18

COSTRUIAMO ALTERNATIVA IN EUROPA

Heinz Bierbaum, Presidente della Sinistra Europea

Daniela Padoan, scrittrice, presidentessa di Laudato Sì

Eleonora Forenza, già europarlamentare

Giacomo Russo Spena, giornalista

Roberto Musacchio, Transform! Italia

Modera: Anna Camposampiero, Segreteria PRC Milano

CONCLUDE

MAURIZIO ACERBO, SEGRETARIO NAZIONALE PRC/SINISTRA EUROPEA

Vi aspettiamo:

SABATO 15 FEBBRAIO

DALLE 10 ALLE 19

Camera del Lavoro, Sala Buozzi

Corso di Porta Vittoria, 43

MILANO

