Tendenze: a San Valentino quest’anno si regalano bijoux fai da te

Roma, 13 febbraio 2020 – La moda del momento in fatto di regali è regalare bijoux fai da te. A registrarlo la startup di Dooitu.com, che ha visto le vendite del proprio e-commerce impennarsi. Ogni anno sono in tanti a cercare un regalo originale di San Valentino per la propria amata e quest’anno in molti hanno scelto Dooitu.com, per scovare simpatici bijoux fai da te.

Come ad esempio i charm in argento 925 dal design Made in Italy, ideali per un pensiero economico e personalizzabile in modo unico, per una partner appassionata di bigiotteria e bijoux fai da te.

Dooitu.com è una giovane start-up italiana da 1 milione di fatturato e-commerce, e già leader in grande crescita di oggetti e accessori per il fai da te creativo, in un mercato mondiale da 90 miliardi di euro.

Questo mese poi Dooitu è in crowdfunding per chi, anche con un piccolissimo investimento, volesse diventarne azionista: basta andare su www.mamacrowd.com/projects/245/dooitu e scegliere la quota da investire per diventare soci della startup.

Riguardo Dooitu

Dooitu (dooitu.com) è la piattaforma e-commerce per il fai da te creativo che in soli due anni si è posizionata fra i top player del mercato italiano, con un fatturato 2019 di 1 milione di euro, 20.000 prodotti commercializzati e 15.000 clienti registrati, in larga parte fidelizzati.

La società proprietaria di Dooitu è DIY Group Srl, il cui fondatore e CEO è Paolo Barbone, che vanta una grande esperienza nei settori digitale IT, e-commerce, logistica, fai-da-te creativo e relativi prodotti e canali produttivi e distributivi.

