Ritorna A Micam, players district, lo spazio dedicato al mondo della calzatura sportiva e outdoor, un business in continua crescita

A Micam, il Salone Internazionale del settore calzaturiero in programma alla Fiera di Milano dal 16 al 19 febbraio 2020

Nei primi nove mesi del 2019 le famiglie italiane hanno speso per le scarpe sportive, il 3,4% in più rispetto allo stesso periodo del 2018, per un totale di circa 750 milioni di Euro

Milano – Dopo l’ottimo riscontro ottenuto al suo debutto, PLAYERS DISTRICT, l’area di MICAM Milano pensata per offrire uno spazio inedito al mondo multiforme della calzatura sportiva e outdoor, è pronta a ripresentarsi durante la prossima edizione del Salone internazionale, in programma dal 16 al 19 febbraio 2020 a Fiera Milano.

PLAYERS DISTRICT si dimostra uno spazio in linea con le tendenze del mercato, che vedono il segmento delle scarpe sportive in crescita: nei primi nove mesi del 2019 le famiglie italiane hanno speso, infatti, il 3,4% in più per questa tipologia di calzatura rispetto allo stesso periodo del 2018, per un totale di circa 750 milioni di Euro di valore e 15,4 milioni di paia vendute, +3,0% (fonte: Confindustria Moda su dati Sita Ricerca). Un ulteriore consolidamento, quindi, dopo gli incrementi superiori al 5%, sia in spesa che quantità, registrati a consuntivo 2018. Insieme alle sneakers, il comparto delle sportive è l’unico ad evidenziare un aumento delle vendite sul mercato interno, da lungo tempo in forte stagnazione.

Anche i dati Istat delle esportazioni italiane di scarpe sportive risultano caratterizzati da dinamiche positive: l’Italia ha infatti esportato, nei primi 9 mesi 2019, 11,8 milioni di paia per 645,4 milioni di euro (con incrementi tendenziali rispettivamente del 9,5% e del 6,7%). Allargando l’analisi all’Unione Europea, secondo i dati Eurostat i 28 Paesi membri hanno esportato nel complesso – nello stesso periodo – oltre 200 milioni di paia (considerando sia i flussi intra-UE che extra-UE) per 6,3 miliardi di euro, in linea con i livelli di gennaio-settembre 2018, ma con crescite del 5,5% in volume e del 15,3% in valore per i flussi diretti ai mercati extra-UE.

Assocalzaturifici monitora da tempo il trend legato a questa tipologia di calzature e ha realizzato quest’area proprio per dare ulteriore valore al segmento, consentendo ai produttori e agli operatori di poter contare su uno spazio di business specifico.

Durante il MICAM di settembre, prima edizione di Players District, le calzature sportive sono state, infatti, tra le più trattate in fiera, rappresentando l’8,5% degli interessi dei visitatori (Nel dettaglio tra i visitatori interessanti a questa merceologia, 34% ha cercato sportive da uomo, il 40% da donna).

Sempre rispetto alle tipologie di calzature sportive si segnala che il 16% dell’interesse in questo comparto si è concentrato su “Calzature da trekking e outdoor” (37% uomo e 37% donna).

Sempre in linea con le esigenze del business, quindi, PLAYERS DISTRICT non potrà che confermarsi, anche durante la prossima edizione, un osservatorio importante su un mercato in costante evoluzione oltre che un momento unico per addetti, dealers e retailers.

Il layout dell’area sarà ancora una volta caratterizzato da uno spazio centrale, The Arena, dedicato alla scoperta “in action” delle molte anime della calzatura sportiva attraverso performance ed eventi dinamici e perfettamente connessi allo spirito del settore.

L’appuntamento con PLAYERS DISTRICT per le aziende del comparto e gli operatori è dunque confermato per la prossima edizione di MICAM Milano, dal 16 al 19 febbraio 2020.

