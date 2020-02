Parco urbano a Cibali e Rdc. Approvate le mozioni del M5s

Catania – Due mozioni del gruppo consiliare del M5s sono state approvate ieri in Consiglio comunale. Ok all’unanimità, con un solo astenuto, per la mozione, primo firmatario il consigliere Graziano Bonaccorsi, per la realizzazione di un parco urbano a Cibali.

Più di 17 ettari potrebbero essere sottratti ad eventuali future cementificazioni, regalando ai cittadini un grande polmone verde. Sta al sindaco Pogliese accettare la proposta del MoVimento 5 Stelle e iniziare a programmare per la nostra città un futuro green.

Approvata anche la mozione, prima firmataria la capogruppo Lidia Adorno, sul Reddito di Cittadinanza. I beneficiari del Rdc, non appena l’amministrazione concluderà le opportune procedure amministrative, potranno lavorare per il Comune in progetti di pubblica utilità (Puc), svolgendo attività socialmente utili in ambito culturale, sociale, ambientale e di formazione, per un lasso di tempo che va dalle 8 alle 16 ore a settimana. Una conquista che garantisce il diritto al lavoro, contrasta la povertà e dà dignità alla persona.

