Corigliano Rossano nel contesto regionale analisi e prospettive, prossima di Talking

Ospite in studio il neo eletto parlamentare On.Giuseppe Graziano in quota alla maggioranza. Intervista a tutto campo con il sindaco di Trebisacce Franco Mundo, fuori dall’Assise regionale per una manciata di voti.

Corigliano Rossano, Mercoledì 12 febbraio 2020 Il processo di fusione, la cittadella degli uffici a Insiti, la questione Enel, il rilancio della vertenza sull’ex tribunale di Rossano, la gestione del personale nella macchina comunale. Sono solo alcuni dei temi che saranno trattati nel corso della prossima puntata di TALKING, format di approfondimento giornalisti in onda su ESPERIA TV, TELELIBERA CASSANO E TELETEBE sul digitale terrestre e sulla piattaforma social di informazione&comunicazione. Ospite in studio l’On. Giuseppe Graziano, appena eletto in Consiglio regionale nelle file della maggioranza a supporto del governo Santelli. Tra i punti centrali che neo eletto parlamentare regionale porterà all’attenzione della maggioranza: la sanità. A seguire una approfondita intervista a tutto campo con il sindaco di Trebisacce Franco Mundo, anch’egli candidato al Consiglio regionale in quota alla lista Callipo, ma fuori dall’Assise per una manciata di voti.

SECONDA PARTE: dedicata alla lettura. La prossima presentazione del nuovo libro di M.LETIZIA GUAGLIARDI dal titolo “Liquirizia e Clementino” – una storia di amicizia e di coraggio a Corigliano Rossano – L’evento si terrà presso il Museo del Clementine MUCLEM voluto dall’Associazione AGLIAIA in partnerschip con l’azienda MEDI MAIS – opera nel settore della trasformazione di prodotti agroalimentari. Intervista alla Presidente di AGLIAIA ANNA LAURIA.

MERCOLEDI’ 11 FEBBRAIO 2020, ORE 22, su ESPERIATV – canale 18 – digitale terrestre e sulla pagina facebook di informazione e comunicazione.

TALKING – Per chi vive fuori regione la trasmissione potrà essere seguita in streaming all’indirizzo https://www.esperia.tv/streaming-esperiatv/ – E nei giorni a seguire su Telelibera Cassano e su Teletebe. Mentre uno stralcio dell’edizione sarà diffuso sui canali social: informazionecomunicazione.it, rossanocalabro.it, coriglianocalabro.it, sibarinet.it.

I CANALI. In tutta la regione Talking potrà essere seguito su EsperiaTv (REGIONALE) al canale 18 del digitale terrestre: in seconda serata ogni mercoledì alle 22.00, e in replica tutti i venerdì alle 15.00 e lunedì alle ore 9.00

Su Telelibera Cassano (REGIONALE) al canale 92 la trasmissione andrà in onda ogni venerdì alle 20.30. e sabato ore 15.30.

Su Teletebe ai canali 115-293(Calabria), 697 (Campania e Basilicata) ogni giovedì alle ore 21.15 e tutti i venerdì alle ore 14.45.

TALKING SUI SOCIAL : da venerdì, un estratto di Talking sbarca sui social, siti, blog e pagine facebook: informazionecomunicazione.it, coriglianocalabro.it, rossanocalabro.it, sibarinet.it, radiocalabria.it.

