Selezioni per la Massimo Kids Orchestra e la Massimo Youth Orchestra Fino al 16 febbraio è possibile inviare domanda di ammissione alle audizioni

Palermo. La Fondazione Teatro Massimo di Palermo indice nei giorni 22, 23, 28, 29 febbraio e 1 marzo 2020 una selezione volta all’accertamento dell’idoneità artistica finalizzata al completamento dell’organico della Massimo Kids Orchestra e della Massimo Youth Orchestra per l’anno 2020.

La Massimo Kids Orchestra, attiva dal 2017, accoglie bambini e ragazzi di età compresa tra i 7 e i 17 anni. La Massimo Youth Orchestra, che si costituirà quest’anno, è rivolta ai giovani tra i 16 e i 23 anni e si configura come ideale proseguimento delle attività della Massimo Kids Orchestra.

La partecipazione alle selezioni è riservata ai seguenti strumenti per la Massimo Kids Orchestra: violino – viola – violoncello – contrabbasso – flauto – oboe – clarinetto – fagotto – sax – corno – tromba – trombone – tuba – arpa, mentre per la Massimo Youth Orchestra è aperta per violino – viola – violoncello – contrabbasso – flauto – oboe – clarinetto – fagotto – sax – corno – tromba – trombone – percussioni – arpa.

Possono partecipare alla selezione coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, di uno dei Paesi dell’Unione Europea nonché cittadinanza extraeuropea. I cittadini extracomunitari dovranno essere in possesso del regolare permesso di soggiorno; b) età non inferiore a 7 anni e non superiore a 17 anni e un giorno per la Massimo Kids Orchestra; età non inferiore a 16 anni e non superiore a 23 anni e un giorno per la Massimo Youth Orchestra. Per coloro che hanno partecipato alle attività della Massimo Kids Orchestra per almeno due anni e aspirano all’ammissione nella Massimo Youth Orchestra, il requisito dell’età minima è di anni 14. c) non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali. I requisiti indicati devono essere posseduti alla data di presentazione all’audizione.

Le domande di ammissione devono essere compilate utilizzando il modello riportato sul sito www.teatromassimo.it e spedite via mail entro e non oltre le ore 13.00 del 16 febbraio 2020 al seguente indirizzo: massimocommunitylab@teatromassimo.it

ph Massimo Kids Orchestra ©Franco Lannino