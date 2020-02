Progetto FAMI – Prisma: incontro di presentazione 12 febbraio 2020 a Palermo

“Immigrazione. Percorsi, prospettive e nuovi scenari in Sicilia” è il titolo del convegno in programma il prossimo 12 febbraio alle ore 14.30 presso la sala Mattarella di Palazzo dei Normanni a Palermo.

Un’occasione, questa, per presentare il progetto FAMI – Prisma e, al contempo, per riflettere sulle politiche messe in atto dalla Regione Siciliana nel campo dell’immigrazione. Nell’ambito delle attività avviate in materia di politiche migratorie che l ‘Assessorato regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e del Lavoro persegue, nel corso dell’incontro saranno infatti illustrate le varie misure di integrazione, formazione civico-linguistica, inserimento lavorativo, capacity building e contrasto al fenomeno dello sfruttamento lavorativo e al caporalato già avviate o che si stanno mettendo in campo sul territorio regionale.

Il progetto ( https://sicilia.integrazione.org/ ) Il progetto FAMI – Prisma è finanziato dal Fondo Fami 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi e ha, come soggetto capofila, la Regione Siciliana Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali in partenariato con l’ATS formata da: Consorzio Nova Onlus, Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe”, Associazione Inventare Insieme onlus, Centro Astalli Palermo, Cooperativa Utopia. Il progetto, articolato in 4 Work Package, mira a strutturare un piano di intervento regionale multivello e multistakeholder puntando ad una forte strategia di empowerment e di ingaggio delle molteplici risorse delle comunità territoriale

IMMIGRAZIONE

Percorsi, prospettive e nuovi scenari in Sicilia 12 febbraio – ore 14:30 Sala Mattarella – Palazzo Dei Normanni

APERTURA DEl LAVORI E SALUTI Gianfranco Miccichè l Presidente ARS Nello Musumeci l Presidente della Regione Roberto Venneri l Segretario generale della Presidenza della Regione Puglia

L’ESPERIENZA DEL PROGETTO FAMIIMPACT PRISMA Giampiero Losapio l Consorzio Nova Fiorella Palu m bo l Ufficio Scolastico Regionale Nicoletta Purpura !Istituto Arrupe

LA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE TRA AMMINISTRAZIONE CENTRALE E REGIONI NEL QUADRO DELLE POLITICHE MIGRATORIE Tatiana Esposto l Ministero del Lavoro- Direttore Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione modera Charlie Barnao l Sociologo Politiche regionali della Regione Siciliana sull’Immigrazione Saverino Richiusa l Funzionario Direttivo Regione Sicilia

CONCLUSIONI Antonio Scavone l Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro- Regione Siciliana

