Palermo CPIA Mandela contro il razzismo

Palermo è una grande città, accogliente e aperta a persone di qualsiasi provenienza. Nelle strade, nelle piazze e nelle scuole ogni giorno convivono lingue, religioni ed esperienze di vita molto diverse, in pace, in pieno spirito di collaborazione, fluidità culturale e libertà di scelta. Per mesi, però, il linguaggio di odio, discriminazione e intolleranza è stato diffuso dai media, innescando tensioni e conflitti, da cui la nostra città non è immune.

Nella nostra Palermo qualche giorno fa una trentina di adolescenti hanno aggredito per motivi razziali un ragazzo originario del Senegal, Kande Boubacar nella centralissima via Cavour. A lui va la nostra piena solidarietà, ai ragazzi intervenuti in suo soccorso va il nostro sincero ringraziamento come scuola e come comunità.Il nostro Istituto si mobilita contro questo grave episodio di intolleranza perché non rappresenta Palermo.Ci mobilitiamo con convinzione perché il razzismo a tutti i livelli e, in particolare, le manifestazioni di razzismo e intolleranza da parte dei più giovani sono il segno evidente della povertà culturale che minaccia il futuro di questo paese e rappresentano la sfida educativa a cui la scuola italiana non può sottrarsi.Nelle nostre aule, ogni giorno, viviamo la condivisione, la nostra quotidianità dimostra che l’integrazione e la solidarietà sono possibili e sono l’unica via per costruire un futuro di democrazia e libertà.

