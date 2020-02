Confintesa Sicilia e Konsumer Sicilia insieme per la tutela dei diritti dei cittadini

A seguito della recente stipula di un protocollo d’intesa stipulato tra le rispettive parti a livello nazionale, Konsumer Sicilia, associazione per la difesa dei diritti dei consumatori, aprirà un proprio sportello all’interno della sede regionale e territoriale di Confintesa in via Giuseppe De Spuches n. 24 a Palermo.

Grazie a questa nuova sinergia, si amplierà la tutela in favore dei cittadini palermitani, i quali riceveranno informazione e tutela, oltreché per tutte le problematiche legate all’ambito del lavoro e sindacale, anche per tutte quelle connesse al mondo del consumerismo, come bollette, trasporti, banche e finanziarie, poste, assicurazioni, disservizi della Pubblica Amministrazione etc. Grande la soddisfazione espressa dai rispettivi Presidenti regionali, che hanno sottolineato l’importanza strategica della nascitura collaborazione. “Siamo soddisfatti dell’accordo raggiunto con Konsumer, associazione dei consumatori seria e credibile che, ancorché sotto profili diversi, si batte come noi al fianco dei soggetti più deboli – affermano Domenico Amato, Segretario di Confintesa Palermo e Antonio Russo, Segretario regionale di Confintesa – Crediamo fortemente in questa cooperazione, grazie alla quale si amplia sensibilmente la portata del nostro intervento in favore dei cittadini“. Anche Giancarlo Pocorobba, Presidente di Konsumer Sicilia, esprime soddisfazione per l’importante accordo raggiunto: “Gli obiettivi che ci prefiggiamo, sono quelli relativi a garantire un servizio di qualità e di massima attenzione alle problematiche dei cittadini/lavoratori/consumatori, rispetto alle difficoltà che incontrano nei confronti dei poteri forti. Condividiamo, con Confintesa, gli obiettivi della difesa e della tutela dei diritti negati, in una realtà, come la nostra, particolarmente soggetta a criticità di questo tipo“. Il ricevimento al pubblico sarà ogni giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 (Telefono: 091.8740542 mail: sicilia@konsumer.it).

