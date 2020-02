Conferiti 17 incarichi a dirigenti medici

Dal 16 febbraio saranno in servizio presso le sedi di destinazione. Con questi nuovi incarichi, conferiti in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali il cui iter è già stato avviato, si dà una immediata risposta alle esigenze dei servizi che attraversano una fase di criticità dovuta alla carenza di personale medico specializzato.

Catania – Conferiti 17 incarichi a tempo determinato a 14 dirigenti medici igienisti e a 3 dirigenti medici anatomopatologi. Oggi la firma dei contratti e dal 16 febbraio saranno in servizio presso le sedi di destinazione. I 14 medici igienisti saranno assegnati al Dipartimento di Prevenzione per lo svolgimento delle attività di prevenzione vaccinale e oncologica, sicurezza alimentare, tutela della salute e per le autorizzazioni sanitarie.

I 3 dirigenti medici anatomopatologi saranno invece assegnati all’UOC di Anatomia patologica dell’Ospedale “Gravina” di Caltagirone.

Assunto, inoltre, per mobilità, un dirigente medico di Ortopedia, assegnato all’UOC di Ortopedia del citato presidio.

Con questi nuovi incarichi, conferiti in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali il cui iter è già stato avviato, si dà una immediata risposta alle esigenze dei servizi che attraversano una fase di criticità dovuta alla carenza di personale medico specializzato.

Sulla GURS n. 2 – serie speciale concorsi – del 31 gennaio u.s. sono state inoltre pubblicate due procedure selettive, per soli titoli, per la formulazione di graduatorie da utilizzare per eventuali incarichi e sostituzioni a tempo determinato per:

diverse discipline della dirigenza medica e veterinaria;

vari profili professionali del comparto da assegnare prioritariamente all’UO Centro Autismo.

Per partecipare alle suddette selezioni, gli aspiranti devono compilare e inviare. entro il 2 marzo, l’istanza di partecipazione in via telematica, a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet aspct.it, cliccando sul banner “bandi di concorso” e accedendo alle procedure per gli “incarichi a tempo determinato”, ovvero cliccando al seguente link https://www.aspct.it/comunicazione/bandi-concorso/incarichi-tempo-determinato/.

Sono, intanto, scaduti i termini per la presentazione delle istanze relative all’Avviso pubblico straordinario per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di dirigente medico di Cardiologia, da assegnare prioritariamente all’UOC di Cardiologia dell’Ospedale di Caltagirone. Gli Uffici hanno già avviato le verifiche per il conferimento degli incarichi entro fine del mese.

