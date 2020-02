Anche in Sicilia l’iniziativa di McDonald’s per San Valentino

Dopo 8.000 panini in anteprima a Roma, Milano, Napoli e Bari, McCrunchy Bread con Nutella® arriva in tutta Italia E il 14 febbraio una sorpresa per tutti per festeggiare San Valentino

Milano, 11 febbraio 2020 – L’anteprima mondiale organizzata da McDonald’s e Ferrero per far assaggiare in esclusiva il nuovo McCrunchy Bread con Nutella® è stata un successo. Sono stati infatti 8.000 i fortunati ad assaggiare il nuovo panino durante gli eventi di Milano, Roma, Napoli e Bari.

Ma finalmente l’attesa è finita e da domani 12 febbraio il McCrunchy Bread con Nutella® arriva in tutti i McDonald’s italiani. Il pane e Nutella®, da sempre un classico per la colazione e la merenda, ancora non presente nella ristorazione, oggi per la prima volta si può gustare anche fuori casa.

In occasione di San Valentino, inoltre, McDonald’s dà appuntamento a tutti per venerdì 14 febbraio, quando il McCrunchy Bread con Nutella® sarà protagonista della festa degli innamorati: per tutto il giorno infatti, presentando in cassa o al chiosco il QR code presente sul sito https://www.mcdonalds.it/nutellaparty, sarà possibile gustare due McCrunchy Bread al prezzo speciale di 2 euro. Inoltre, dalle 15.00 alle 17.00 basterà presentarsi in tutti i McDonald’s italiani in coppia e, mostrando in cassa il messaggio d’amore inviato compilando il form sul sito https://www.mcdonalds.it/nutellaparty, si riceveranno in omaggio due McCrunchy Bread con Nutella®*.

Il McCrunchy Bread è il simbolo dello stare insieme, della condivisione e della semplicità: solo pane e Nutella®, preparato al momento e servito caldo e fragrante. Il pane utilizzato è un pane speciale, la cui scelta nasce proprio dall’esigenza di sposare nel modo migliore la cremosità di Nutella®; da qui l’utilizzo di un pane particolarmente adatto per la tostatura, che ne esalta al meglio la croccantezza. Un pane, quindi, che, scaldato al momento, valorizza al meglio la bontà del prodotto.

Con questo nuovo prodotto tutti i Nutella® lovers potranno ora trovare anche fuori casa e in tutta Italia la loro colazione o merenda preferita. McDonald’s, in Italia da oltre 30 anni, vanta ormai un forte legame con il territorio grazie a 600 ristoranti e a oltre l’84% delle materie prime agroalimentari acquistate da aziende che si trovano nel nostro Paese. Anche per questo è una destinazione sempre più radicata nelle abitudini degli Italiani.

McDonald’s Italia

In Italia da oltre 30 anni, McDonald’s conta oggi 600 ristoranti in tutto il Paese per un totale di 24.000 persone impiegate che servono ogni giorno 1 milione di clienti. I ristoranti McDonald’s italiani sono gestiti per il 90% secondo la formula del franchising grazie a 140 imprenditori locali che testimoniano il radicamento del marchio al territorio. Anche nella scelta dei fornitori McDonald’s conferma la tendenza a essere un marchio “locale”, con l’84% di fornitori che è rappresentato da aziende con stabilimenti in Italia. Nel mondo McDonald’s è presente in oltre 100 Paesi con più di 36.000 ristoranti.

*ristoranti aderenti su mcdonalds.it

Com. Stam.