EU, stage di lungo e breve periodo al Comitato Economico e Sociale

Il Comitato Economico e Sociale (ESC) ogni anno organizza stage di lunga durata retribuiti (cinque mesi) e breve durata non retribuiti (da uno a tre mesi).

Sono on line i bandi per formulare le richieste di partecipazione per i due periodi previsti: periodo primaverile, febbraio-luglio – con scadenza 30 settembre; periodo autunnale, settembre-febbraio – scadenza 31 marzo .I tirocini retribuiti di lungo periodo sono aperti ai giovani europei già in possesso di diploma di laurea, con conoscenza di uno dei settori di attività dell’ESC, approfondito durante il corso di studi, mentre i tirocini non retribuiti di breve periodo si rivolgono a giovani europei iscritti all’università.I tirocini non retribuiti di breve periodo durano da un minimo di 1 mese fino ad un massimo di 3 mesi e possono iniziare in qualsiasi periodo dell’anno. I tirocini retribuiti di lungo periodo durano 5 mesi.Per i tirocini retribuiti di lunga durata sono richiesti:

diploma universitario riconosciuto (ciclo di studi di almeno tre anni)

competenze di base in uno dei settori di attività del CESE

conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione europea ed una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua (per i candidati degli Stati non membri dell’Unione è richiesta la conoscenza approfondita di una lingua ufficiale soltanto).

E’ prevista una copertura economica di circa 1.196,84 EUR al mese.

Per i tirocini di breve durata non retribuiti è necessario avere il diploma universitario riconosciuto (ciclo di studi di almeno tre anni) oppure richiedere di effettuare il tirocinio per completare i propri studi universitari.

Per consultare i bandi cliccare qui

Com. Stam. fonte Informa Giovani