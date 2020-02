WWF: escursione a Pizzo Manolfo e Pizzo Mollica

Domenica 9 febbraio il WWF Sicilia Nord Occidentale insieme all’Associazione LiberAmbiente di Capaci e i gruppi Scout locali organizzano un’escursione presso le panoramiche alture di Capaci e Isola delle Femmine che fanno parte del Monti di Palermo: Pizzo Mollica e Pizzo Manolfo.

L’escursione si svilupperà intorno a Pizzo Manolfo, il rilievo più a Nord del complesso. Il primo tratto dell’itinerario all’interno di un bosco integro di conifere, con ampi scorci paesaggistici verso la Conca d’Oro e monte Pellegrino. Quindi lasceremo l’itinerario ad anello, per fare una puntata verso Piano Mollica, spettacolare punto panoramico verso la Piana di Carini e verso l’isolotto di Isola delle Femmine. Dall’alto saranno chiaramente visibili le due correnti che si incrociano nel breve tratto di mare che lo separa dalla terraferma e gli stormi di gabbiani che lo colonizzano. Per partecipare non occorre prenotare ma basta presentarsi a Palermo alle 8:00 parcheggio Giotto, lato via Giotto, Palermo; ore 8.45 ingresso area forestale nei pressi del bivio Montelepre-Torretta per i partecipanti Associazione LiberAmbiente di Capaci e gruppi scout di CapaciIN CASO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE SI RINVIA A DATA DA DESTINARSI CON DECISIONE SUL LUOGO DELL’APPUNTAMENTO L’escursione è di media esecuzione non per il percorso in se ma per la lunghezza dello stesso di oltre 13 km, occorrono quindi scarponcini obbligatori e abbigliamento adeguati. Il contributo per partecipare all’escursione, compresa assicurazione, è di 5 euro. E’ previsto un contributo per il passaggio auto di per chi lo chiede. Il rientro a Palermo è previsto per le 17:30 circa. Tutte le informazioni, i referenti e i dettagli sono pubblicati sul sito e sui social dell’associazione all’indirizzo web: wwfsicilianordoccidentale.it

Com. Stam.