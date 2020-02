Via Sicilia, lunedì nuova assemblea di residenti e commercianti”

Palermo:”Apprendo dalla stampa di oggi come l’amministrazione Orlando festeggi in pompa magna la ripresa dei lavori nel fatidico cantiere di via Sicilia – a dirlo è Vincenzo Figuccia deputato dell’Udc all’Ars e leader del Movimento Cambiamo la Sicilia che prosegue – sul posto rinvengo solamente un paio di operai che innanzi ad una colossale opera provano a portare avanti il cantiere infinito.

Una vittoria di Pirro dunque che vede ancora una volta decine di commercianti, i pochi superstiti dopo la chiusura del varco con viale Lazio e i residenti inchiodati all’incertezza più totale, speranzosi di vedere la luce dopo tre anni di tenebre. È necessario correre – dice il parlamentare regionale – perché il cantiere che pare essere il tunnel della Manica, venga consegnato in tempi brevi e dignitosi chiudendo definitivamente questa triste pagina della viabilità cittadina.

Non abbasseremo la guardia – conclude – e per proprio per questo lunedì alle ore 17 ci riuniremo sul posto con commercianti, residenti, legali e giornalisti, e in assemblea metteremo per iscritto tutte le nostre osservazioni da sottoporre all’amministrazione nonché i chiarimenti in ordine alle tempistiche”

