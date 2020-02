Figuccia (Udc): “I fenomeni legati alla corruzione rappresentano un cancro da estirpare”

Palermo, 7 febbraio 2020 “I fenomeni legati alla corruzione, che purtroppo dai recenti fatti accaduti appaiono in crescita, rappresentano un cancro da estirpare.

La corruzione, infatti, oltre ad alterare il sistema economico della comunità, minandone i valori morali e civili condivisi tra i suoi componenti, ne blocca i processi di sviluppo.

Un Paese civile, in cui la povertà è in continuo aumento, in cui i giovani scappano per cercare opportunità all’estero ed i loro genitori sono costretti a scendere per strada per rivendicare il diritto ad un lavoro perduto a causa di fatti criminosi indipendenti dalla loro volontà, non può permettersi che la corruzione ne freni la ripresa, uccidendone le speranze di un reale miglioramento.

Per ridurre condotte deprecabili, soprattutto all’interno delle istituzioni, riconducibili a fenomeni legati alla corruzione, bisogna punire in modo esemplare ed in eguale maniera corrotti e corruttori, ponendoli sullo stesso piano.

Solo così potremmo realmente prevenire un fenomeno diffuso capillarmente, le cui conseguenze nefaste, si ripercuotono sui cittadini onesti.

In questo momento storico di grave crisi economica che non stenta a placarsi, dobbiamo restituire dignità a coloro i quali è stata letteralmente derubata, debellando fenomeni legati all’egoismo e all’avidità umana che la comunità non può tollerare”.

– Lo afferma l’On. Vincenzo Figuccia deputato Udc all’Ars e leader del Movimento Cambiamo la Sicilia –