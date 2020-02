Palermo Viabilità – puntualizzazioni relative S.P.n 9 bis

Relativamente al comunicato stampa “[Regione Siciliana] Madonie, pronto il progetto per la messa in sicurezza della Sp 9” diffuso ieri dalla Regione Siciliana, l’area tecnica della Città Metropolitana di Palermo Direzione Viabilità Resp. Ing. Salvatore Pampalone, puntualizza quanto segue: ” Con nota n.285 del 30/01/2020 l’Ufficio Speciale per la Progettazione istituito presso la Presidenza della Regione Siciliana ha trasmesso, nelle more dell’acquisiszione delle risultanze delle indagini geognostiche, una copia di Progetto di livello definitivo relativo alla “S.P. n.9 bis “di Cammisini”: Collesano – Bivio Firrionello. Lavori di sistemazione e messa in sicurezza in tratti saltuari del piano viario” – CUP:D47H17001410006 – di €. 1.000.000,00

L‘intervento è stato sviluppato nell’ambito del finanziamento SNAI, a fronte di maggiori criticità per la cui risoluzione occorrerebbe un importo di gran lunga superiore.Le puntuali criticità individuate nel Documento di Indirizzo della Stazione Appaltante sono state riscontrate anche durante i sopralluoghi effettuati congiuntamente con l’Ufficio Speciale di Progettazione.L’intervento proposto dai Progettisti si concentra su cinque criticità ove l’aggravamento della sitiuazione potrebbe determinare maggiori disagi.Infatti, la Strada Provinciale 9 bis “di Cammisini” si sviluppa dall’abitato di Collesano verso Scillato per circa 11,5 km confluendo nella SS 643. La strada è aperta al transito con limitazione a 30 Km/h all’interno del cetro abitato di Collesano e 40 km/h per tutto il rimante tratto.Con il Progetto di livello definitivo redatto dall’Ufficio Speciale regionale si prevede di intervenire limitatamente ai dissesti al km 3+100, 4+600, 4+900, 7+400 e 7+500, ripristinando il manto stradale per circa 700 metri a fronte dei complessivi 11,500 km di tracciato, oltre relativa segnaletica e opere di sicurezza a corredo.Le indagini geognostiche, di cui si è fatto carico la Citta Metropolitana di Palermo, sono già state avviate in Gara ed in via di definizione.La Direzione Viabilità sta valutando l’opportunità di avviare la Conferenza di Servizi per l’acquisizione di Visti e Pareri propedeutici alla redazione del Progetto di livello esecutivo.Pertanto, prima di poter avviare i lavori occorre l’approvazione in Conferenza di Servizi del Progetto esecutivo”.

Com. Stam.