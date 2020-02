FOR ALL THE LOVERS: Castel Guelfo The Style Outlets celebra l’amore

Appuntamento domenica 9 febbraio con ritratti, idee regalo e menu a tema. Protagonista? L’Amore!

Castel Guelfo, 4 febbraio 2020 – È tempo di romanticismo a Castel Guelfo The Style Outlets! Con l’avvicinarsi di San Valentino, l’outlet di NEINVER – player tra i leader nel settore degli outlet in Europa – verrà avvolto da un’atmosfera ispirata a una delle città simbolo dell’amore: Parigi.

Domenica 9 febbraio, dalle 11.00 alle 19.00, l’appuntamento è FOR ALL THE LOVERS!

Artisti professionisti saranno a disposizione per immortalare tutte le coppie, qualunque sia il tipo di amore che fa battere il loro cuore: romantico, passionale, tenero o platonico. Ritratti, caricature e creazioni uniche, tutte realizzate al momento, saranno un tenero ricordo da conservare nel tempo.

Non solo: con le sue 110 boutique, Castel Guelfo The Style Outlets è il luogo ideale dove cercare l’idea regalo perfetta per la propria dolce metà. Abbigliamento, prodotti di bellezza o accessori per la casa, con offerte imperdibili per non farsi trovare impreparati dal San Valentino ormai alle porte.

E per chiudere in… dolcezza la giornata, perché non approfittare dei menu a tema Love di ristoranti e punti gourmet di Castel Guelfo The Style Outlets?

***

Castel Guelfo The Style Outlets offre 110 boutique di abbigliamento uomo, donna e bambino, sportswear, accessori per la casa e prodotti di bellezza, con sconti dal 30% al 70% tutto l’anno.

Abbigliamento uomo e donna: Angelico, Antologia, Bottega del Sarto, Boxeur Des Rues&Malloy, Calvin Klein, Camicissima, Conte of Florence, Datch, David Naman, Denny Rose, Desigual, Désirée, Elena Mirò, Enrico Coveri, Esercito, Facis, Fiorella Rubino, Flavio Castellani, Fracomina, Frankie Garage, Gant, Gap, Gas, Gaudì, General Store (Polo Ralph Lauren, Napapijri), General Sport (New Balance, Superdry), Guess, Harmont & Blaine, Hermitage, Imperial, Ixos-Malloni, Jeckerson, John Barritt, Levi’s, Liu Jo Uomo, Marina Militare, Massimo Rebecchi, MCS, Motivi, Oltre, Pepe Jeans, Rebel Queen by Liu Jo, Refrigue, Riabella, Rifle, Scorpion Bay, S.C.O.U.T., Spitfire, Stilosophy Industry, Tailor Club, Timberland, Trussardi, US Polo ASSN, Vans, Von Dutch-Hangar Eighteen, Yes Zee.

Calzature e accessori: Baldinini, Borbonese, Braccialini, Calvin Klein, Corso Roma, Desigual, Enrico Coveri, General Sport (New Balance, Superdry), Geox, Guess, Liu Jo Uomo, Melluso, Miriade, O’ Bag, Outly, Pazolini, Piquadro, Pollini, Refrigue, Roncato, Samsonite, Skechers, Timberland, Trussardi, Vans.

Abbigliamento e calzature bambino: Boxeur Des Rues&Malloy, Charanga, Desigual, Gap, Geox, Harmont & Blaine Junior, K-Way, Marina Militare, Sarabanda, Scorpion Bay, S.C.O.U.T., Skechers, Timberland, US Polo ASSN, Vans, Yes Zee.

Intimo: Calvin Klein, Calzedonia – Intimissimi, Golden point, Triumph.

Sportswear & outdoor: Adidas Factory Outlet, Arena, Asics, Boxeur Des Rues&Malloy, Colmar, Diadora, Freddy, K-Way, Motostore, North Sails, Salewa, Salomon, Timberland.

Tutto per la casa: Bassetti, Borgo Tessile, Caleffi, Excelsa-Viceversa, Home & Cook, Italian Factory by Foppapedretti, Richard Ginori 1735.

Beauty: Deborah Milano, Kiko, L’Erbolario, Profumerie Douglas.

Gioielli: Swarovski.

Sfizi e dolcezze: Lindt.

Giocattoli: Portobello Baby.

Ristorazione: 32 Via dei Birrai, Ca’puccino, Design Bistrot, Farinella Café, Farinella Ristorante-Pizzeria, La piadineria.

Come raggiungerci: A14 BO-AN USCITA CASTEL SAN PIETRO TERME

SERVIZIO NAVETTA GIORNALIERO E GRATUITO

Dalla stazione FS di Castel S. Pietro Terme a Castel Guelfo The Style Outlets.

Orari di apertura:

Aperti 7 giorni su 7

Da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 20.00

Sabato e domenica dalle ore 10.00 alle 20.30

