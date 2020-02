TheFork celebra la Giornata Mondiale della Pizza: le prenotazioni in pizzeria non conoscono sosta e cresce la qualità dell’offerta

Milano – “Pizza, pasta e mandolino” è come ironicamente gli stranieri rappresentano l’Italia e forse tutti torti non hanno.

La pizza è in effetti il piatto simbolo del nostro paese come anche il più amato – insieme alla pasta – e ha quindi diritto a un momento di celebrazione tutto suo: qui a casa nostra la festeggiamo il 17 Gennaio con la Giornata Mondiale della Pizza, ma anche oltremare le dedicano il 9 febbaio con il National Pizza Day. Per l’occasione TheFork, sito e app per Android e iOS leader nella prenotazione di ristoranti online con oltre 80.000 ristoranti nel mondo di cui più di 20.000 in Italia, ha analizzato le pizzerie presenti sulla piattaforma[1].

Rispetto al 2018, il 2019 ha registrato un +31% di preferenze per le pizzerie, questa tipologia di ristorante rappresenta ben l’11% del totale degli indirizzi partner di TheFork, mentre circa il 20[2]% dei ristoranti offre la pizza tra i piatti del proprio menù. Le città con il maggior numero di pizzerie[3] prenotabili online su TheFork sono Roma (239 indirizzi), Milano (197) e Napoli (110). E’ nel capoluogo lombardo però che si mangiano più pizze: il 20% delle prenotazioni di ristoranti della città sono per delle pizzerie. Seguono gli altri capoluoghi di regione. Forse non sorprenderà scoprire che la pizzeria è il luogo delle compagnie: infatti il numero medio di coperti per prenotazione in questa tipologia di indirizzi è 4.

Stando allo studio “Italiani al ristorante”[4] condotto da TheFork e BVA Doxa, la pizzeria è – inoltre – la prima scelta per più del 60% degli under 55 anni. Non solo. E’ anche la tipologia di ristorante più quotata per festeggiare i compleanni, come conferma il 44% dei rispondenti e tra le favorite per andare a mangiare con i più piccoli (fino a 12 anni) e con le persone più adulte (genitori/altri parenti).

A prescindere dall’occasione di consumo, l’imperativo della pizza risulta sempre più quello della qualità di materie prime e impasto, in linea con la più generale tendenza a un’alimentazione equilibrata e all’uso di prodotti tracciabili. Tante le pizzerie, che hanno sposato questa filosofia. Ecco una selezione di alcune tra le più apprezzate dagli utenti di TheFork.

Roma: Sbanco

Milano: Da zero

Firenze: Duje

Torino: TasteIt

Monza: Era Pizza

Napoli: 4a di Guglielmo Vuolo

Genova: Savô Pizzeria

Salerno: Resilienza

Verona: Renato Bosco Pizzeria

Bologna: Pummà

[1] Dati relativi ai ristoranti con tag « pizzeria » del periodo compreso tra il 1/01/2019 e il 31/12/2019.

[2] Dati relativi ai ristoranti con tag « pizza » del periodo compreso tra il 1/01/2019 e il 31/12/2019.

[3] Dati relativi ai ristoranti con tag « pizzeria » del periodo compreso tra il 1/01/2019 e il 31/12/2019.

[4] Ricerca condotta in modalità CAWI su un campione rappresentativo della popolazione italiana composto da 600 rispondenti con età compresa tra i 18 e i 64 anni a ottobre 2019 da BVA Doxa per TheFork.

