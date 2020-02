Termini Imerese, sarà presentata oggi la XX Giornata della raccolta del farmaco

Oggi, a partire dalle 10.30, presso la Cammara Picta del comune di Termini Imerese sarà presentata la XX Giornata della raccolta del farmaco ed il Dispensario del farmaco solidale, promesso dal Centro di solidarietà e cultura Il Segno, in collaborazione con la Fondazione banco farmaceutico e Utifarma Palermo.

Roberto Tobia, segretario Utifarma, Giacomo Rondello, responsabile Banco farmaceutico Palermo, Tommaso Azzarello, responsabile Dispensario del farmaco solidale di Termini Imerese, Emanuela Panzeca, farmacista, illustreranno ai partecipanti le finalità della raccolta dei farmaci e il funzionamento del Banco farmaceutico, un modo di aiutare chi non può permettersi di accedere alle medicine non dispensate dal servizio sanitario nazionale, quelli in fascia C per intenderci, ma necessarie per la cura di molte malattie ed infezioni, che spesso vengono trascurate proprio per difficoltà economiche, purtroppo sempre più in aumento a causa della crisi che continua a mordere tante famiglie, che devono rinunciare a curarsi per mancanza di soldi. Con la XX Giornata della raccolta del farmaco, che quest’anno si svolgerà dal 4 al 10 febbraio, in molte farmacie d’Italia e del comprensorio Termini-Cefalù-Madonie si potrà così acquistare farmaci da banco segnalati dai farmacisti, da raccogliere ed offrire poi alle associazioni che sul territorio intercettano il bisogno di farmaci delle persone in stato di bisogno. Nel nostro territorio la Giornata della raccolta del farmaco vedrà impegnate varie realtà associative, come i Lions clubs Cefalù, Termini Imerese host e Termini Himera Cerere, Fidapa Termini Imerese, i cui volontari saranno presenti presso le farmacie aderenti all’iniziativa, come le farmacie Messina di Cefalù e Giuffrè e Vittorio di Termini Imerese, dove chiunque lo vorrà potrà donare i farmaci utili all’iniziativa, facendo un importante gesto di solidarietà per gli altri.

Ciro Cardinale

CS