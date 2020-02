Anci Giovani Veneto: giovani amministratori a Catania per il convegno nazionale sulla mobilità

Padova, 31 gen. 2020 – “Un nuovo passo per il futuro delle città” è stato il titolo della Conferenza Nazionale sulla Mobilità Sostenibile che si è svolta nel Salone Bellini del Palazzo degli Elefanti, sede del Comune di Catania organizzata dall’Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente.

Un momento di confronto tra i diversi soggetti coinvolti sulla mobilità urbana, sulla sicurezza e la congestione degli spazi, sull’impatto ambientale e sulla regolamentazione del settore dei trasporti.

All’evento ha partecipato anche una delegazione dei giovani amministratori del Veneto, guidati dal Coordinatore Regionale di Anci Giovani Veneto Roberto Bazzarello che ha dichiarato: “La mobilità sostenibile è un passaggio obbligatorio per costruire città del futuro che sappiano coniugare le abitudini dei cittadini con il rispetto per l’ambiente, passando per l’innovazione. Durante l’incontro abbiamo analizzato come sia cambiata la mobilità negli ultimi anni ascoltando storie di progetti realizzati in città importanti come Catania, Bologna, Palermo e Milano. Non vanno però dimenticate le città più piccole.

In Veneto i Comuni inferiori ai 5.000 abitanti sono il 50%. Servono interventi diversi a seconda delle dimensioni: non possiamo pensare di applicare le stesse strategie per le città metropolitane e per i piccoli comuni. Serve rafforzare il confronto su soluzioni diversificate per il territorio urbano e quello extra urbano: dalla lotta al traffico inquinante, al rinnovo degli automezzi obsoleti con bus elettrici, al rafforzamento del TPL (Trasporto Pubblico Locale) abbinato a forme flessibili di ciclabilità e micro mobilità elettrica senza trascurare le varie forme di sharing collegate a ZTL (Zone a traffico limitato) e aree pedonalizzate. La sostenibilità non deve essere solo pubblicitaria ma concretizzarsi progettando città intelligenti in grado di rappresentare un giusto equilibrio tra necessità di sviluppo e innovazione.

Su questi tempi Anci è impegnata al massimo: dall’organizzazione di incontri come il convegno di Catania, allo sviluppo dell’E-mobility in collaborazione con Enel, passando per progetti come “Tandem – Bici in Comune”, un concorso che mette in palio 100 biciclette elettriche (2 per ciascun Comune) che andranno a premiare i Comuni sotto i 3.000 abitanti che proporranno le progettualità più innovative e capaci di incidere positivamente sulle abitudini dei propri cittadini, a dimostrazione che la sostenibilità è un esigenza di ogni Comune, a prescindere dal numero degli abitanti” ha concluso Bazzarello.

