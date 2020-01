Sospensiva Ztl, Figuccia: “Chiedo le dimissioni immediate di Catania”

“Con il provvedimento del Tar di sospensione della Ztl notturna viene punita l’arroganza politica di chi contro cittadini, imprenditori e contro il consiglio comunale, ha deciso di mettere in atto un provvedimento che nella sua essenza, mina i legittimi interessi dei commercianti dimostrando così di partire dal presupposti assolutamente errati – a dirlo è Sabrina Figuccia consigliere comunale dell’Udc che prosegue – della misura in questione infatti, di cui si discuterà giorno 3 febbraio presso la sede del Tar Sicilia per addivenire a delle soluzioni di mediazione.

Una mediazione che purtroppo è dovuta arrivare in tribunale a causa dell’arroganza di tutte le parti politiche che in questa vicenda hanno cercato di recitare la parte della parte del Leviatano. Quindi la ZTL non entrerà in vigore perché attualmente il Tar ha ritenuto di sospendere la misura con un atto che viene disposto soltanto in casi di massima urgenza ed evidentemente in questo in questo senso, ha ritenuto di agire proprio a tutela di tutti quelli legittimi interessi dei commercianti considerando la condizione di estrema gravità. Sarebbe bastato agire con una maggiore prudenza e con maggiore spirito di condivisione, senza abusare della pazienza dicittadini, commercianti e della tolleranza dello stesso consiglio comunale che chiedendo la convocazione in aula del sindaco, non ha comunque raggiunto l’obiettivo sperato ovvero quello di trovare una mediazione. Quando si si è costretti a ricorrere alle cure deiTribunali – spiega la consigliera – questo è il peggior esempio di mancanza di democrazia perché una decisione di questo tipo, di carattere prettamente politico, è stata invece oggi delegata ad altre sedi, a causa dell’inadeguatezza di questo Assessore di cui per lalapallissiana inadeguatezza, chiedo immediatamente le dimissioni”.

Com. Stam.